Jacquemus approda a Monte-Carlo Beach: eleganza e stile sulla Riviera

È stato il segreto meglio custodito di questa nuova stagione: Monte-Carlo Société des Bains de Mer si unisce a Jacquemus per una collaborazione tanto entusiasmante quanto raffinata, con protagonista il celebre club balneare Monte-Carlo Beach Club.

Il leggendario pontile affacciato sul Mediterraneo e il Café de la Piscine si vestono ora dei codici distintivi della Maison: il giallo banana e le righe coconut milk e nere. Più in generale, Jacquemus porta il suo universo in due boutique esclusive all'interno del Beach Club, esclusive nel Principato. Questa collaborazione rafforza lo spirito Riviera Chic dell’istituzione balneare monegasca, in una stagione segnata dal rinnovamento.

Dopo la trasformazione del Deck e dei bordi della piscina, con una stella Michelin aggiunta al ristorante Elsa, l’apertura di campi da padel e nuovi ristoranti all’orizzonte, il Monte-Carlo Beach prosegue la sua metamorfosi con eleganza e dolcezza, nel pieno rispetto del proprio DNA, firmando una collaborazione con Jacquemus.

Questo DNA, fatto di luce del sud e spirito della Riviera, vive con audacia sin dal 2009 nella Maison francese. La collaborazione, nata come una naturale evoluzione, rivela una nuova veste per il pontile del Beach Club, con un richiamo armonioso anche al Café de la Piscine, e con l’apertura di due boutique del marchio.

Sul pontile, lettini, ombrelloni e teli mare si tingono alternativamente di giallo banana, un omaggio al tema estivo di Jacquemus, e delle iconiche righe coconut milk e nere, ispirate direttamente alla collezione “La Croisière” presentata a Parigi a gennaio 2025. Questo gioco di righe si ritrova anche al Café de la Piscine, sugli ombrelloni e sui morbidi cuscini, per una pausa rinfrescante tra qualche bracciata nella piscina olimpionica e una sessione di shopping.

Infatti, a pochi passi di distanza, si entra nelle boutique come si entrerebbe a casa del designer. Alle pareti, un disegno di Renoir, un altro di Matisse… I mobili e i libri evocano la Provenza tanto amata dal creatore. Benvenuti da Jacquemus al Monte-Carlo Beach: una nuova esperienza da vivere senza moderazione, fino al 7 ottobre 2025.

Informazioni pratiche: Jacquemus al Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Beach, Av. Princesse Grâce, 06190 Roquebrune-Cap-Martin Boutique - Boutique aperte tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00