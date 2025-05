Art Monte-Carlo 2025: l’eccellenza dell’arte moderna e contemporanea torna al Grimaldi Forum

Il Grimaldi Forum si prepara ad accogliere, per la nona edizione di Art Monte-Carlo, una delle manifestazioni artistiche più attese del calendario internazionale. L’evento si terrà martedì 8 e mercoledì 9 luglio 2025, sotto l’alto patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, confermandosi come appuntamento d’eccellenza per collezionisti, appassionati e professionisti del settore.

La fiera presenterà 25 gallerie internazionali di riferimento nel panorama dell’arte moderna e contemporanea, con una selezione curata e raffinata in un contesto scenografico d’élite. Più di 200 artisti saranno rappresentati nei due giorni di esposizione, durante i quali il pubblico potrà immergersi in un percorso visivo coinvolgente, tra dipinti, sculture, fotografie, installazioni e progetti speciali.

Tra i nomi di punta, spiccano gallerie come Almine Rech, Mennour, Opera Gallery, Robilant+Voena, Continua e Cortesi Gallery, accanto ad altre prestigiose realtà da Parigi, Londra, New York, Milano, Ginevra e Monaco stessa. A completare l’offerta culturale, saranno presenti anche editori d’arte, spazi indipendenti, sezioni solo show e partnership istituzionali, rendendo l’evento un crocevia d’incontro tra creatività e mercato.

Orari di apertura al pubblico:

Martedì 8 luglio: dalle 14:00 alle 19:00

Mercoledì 9 luglio: dalle 14:00 alle 20:00

Con una proposta che unisce prestigio internazionale e spirito mediterraneo, Art Monte-Carlo 2025 si conferma non solo una vetrina d’eccellenza per l’arte contemporanea, ma anche uno spazio d’ispirazione e dialogo, immerso nell’eleganza senza tempo del Principato.