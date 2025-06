Nizza accende il cielo: domani 2025 droni per l’Oceano

Nizza si prepara alla 3ª Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano anche con uno spettacolo di droni, da record europeo, in programma domani, venerdì 6 giugno 2025.



Dal 9 al 13 giugno 2025, infatti, la città di Nizza sarà al centro dell’attenzione mondiale ospitando la 3ª Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano.

Un appuntamento di portata globale che vedrà la partecipazione di capi di Stato e di Governo, riuniti con l’obiettivo di siglare un accordo storico per la tutela degli oceani.





Per celebrare questo evento straordinario, cittadini e visitatori potranno ammirare uno spettacolo senza precedenti: un’esibizione luminosa con ben 2025 droni, un numero record in Europa.



«Dopo il successo dello show di droni in occasione dell’arrivo del Tour de France la scorsa estate, ho voluto offrire ai Nizzardi un’esperienza memorabile come introduzione alla Conferenza ONU sull’Oceano», ha dichiarato Estrosi. «Il 6 giugno, sulla Promenade des Anglais, 2025 droni danzeranno nel cielo in una coreografia unica, un connubio tra tecnologia avanzata e creatività artistica, resa possibile dalla competenza del nostro partner Dronisos».



Lo spettacolo sarà preceduto da un evento musicale altrettanto speciale.



Due DJ francesi di fama internazionale, Agoria, già protagonista della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e Cassius, leggenda dell’elettronica francese, si alterneranno alla console in un set di due ore, che culminerà in una performance back-to-back (B2B), in cui si esibiranno insieme per un live esclusivo.



Sottolinea Estrosi: «Ambizione, audacia e progresso sono le parole chiave di questo evento. L’appuntamento per tutti è per venerdì 6 giugno per una serata indimenticabile che darà il via a una settimana di incontri decisivi per il futuro del nostro pianeta».



L’appuntamento è dunque fissato: luci, musica e innovazione daranno il benvenuto a leader politici, sindaci e scienziati di tutto il mondo in una Nizza pronta a farsi palcoscenico della diplomazia ambientale globale.