Il Re “Fagnano”torna a La Napoule: una festa di giochi, musica e tradizione sulla spiaggia del castello

Domenica 8 giugno 2025 torna a Mandelieu-La Napoule una delle tradizioni più curiose e colorate della Costa Azzurra: la Festa di Saint Fainéant.



Un’intera giornata all’insegna della spensieratezza, della musica e del buon cibo, per celebrare il leggendario arrivo del Roi Fainéant, il Re Fagnano, sulla spiaggia del castello.



L’evento, che affonda le radici in una tradizione ottocentesca, trasforma il borgo in un palcoscenico a cielo aperto con animazioni per bambini, sfilate, spettacoli circensi, un grande banchetto collettivo sulla spiaggia, musica dal vivo e un mercato artigianale sotto le stelle.





Una storia tra vetro, riposo e ironia

La leggenda di Saint Fainéant nasce nel XIX secolo, quando il castello di La Napoule, confiscato durante la Rivoluzione francese, fu restituito alla famiglia Montgrand. Jean-Baptiste de Montgrand, sindaco di Marsiglia, trascurò però la tenuta, che cadde in rovina.

Nel 1837, un maestro vetraio di nome Louis Barthélémy vi installò la sua officina, attiva giorno e notte nella produzione di contenitori in vetro, molto richiesti dai profumieri di Grasse.



Una volta l’anno, durante il periodo pasquale, gli operai approfittavano della necessaria pulizia dei forni per concedersi un raro giorno di svago.



I pescatori del villaggio, ancora impegnati a tirare le reti, li deridevano affettuosamente con il soprannome di “fannulloni”. Da questa ironia nacque la tradizione di celebrare la “fannullaggine” con una festa popolare, diventata nel tempo una vera e propria ricorrenza locale.