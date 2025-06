Un concerto fuori dal comune: BE WITNESS accende Monaco con la sua energia

Il 28 giugno, a partire dalle ore 19 (accoglienza dalle 18), la pittoresca Place du Campanin nel quartiere di Fontvieille a Monaco si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto grazie al concerto del gruppo BE WITNESS. Ma non sarà un evento come gli altri: più che un semplice spettacolo musicale, si preannuncia come un'intensa serata di lode, condivisione e riflessione spirituale.

BE WITNESS è una delle formazioni di pop cristiano più seguite del momento. Con le loro melodie travolgenti e testi profondi, riescono a toccare il cuore di un pubblico eterogeneo, unendo giovani, famiglie, credenti e chi è alla ricerca di un significato più profondo nella vita.

Con il loro ultimo progetto musicale, «Il est temps», la band invita ciascuno a riscoprire la fede in modo autentico, in un’atmosfera conviviale e festosa. L’evento rappresenta anche un momento forte per il Diocesi locale, una vera festa della spiritualità che anticipa l’estate.

Un invito a partecipare, credenti o semplici curiosi, per vivere una serata diversa, gioiosa e intensa. Forse, proprio qui, qualcuno potrebbe riscoprire la bellezza di credere. Ingresso libero, prenotazione consigliata.