Cannes si accende di magia: torna il Festival Internazionale d’Arte Pirotecnica

È tempo di alzare lo sguardo al cielo: torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate della Costa Azzurra.

Il Festival Internazionale d’Arte Pirotecnica di Cannes riaccende la magia dei fuochi d’artificio con sei imperdibili serate in programma tra luglio e agosto (4, 14, 22 luglio e 5, 15, 24 agosto 2025).

Un evento che ogni anno incanta migliaia di spettatori provenienti da ogni parte del mondo.

Nato nel 1967, il Festival ha trasformato la baia di Cannes, incorniciata dalle montagne dell’Estérel e dalla Croisette, in un teatro naturale per spettacolari esibizioni pirotecniche sincronizzate con musica e narrazione.

Sin dalla prima edizione, grazie alla collaborazione con i maestri del fuoco Ruggieri, il festival ha introdotto un nuovo linguaggio visivo: non semplici esplosioni luminose, ma autentiche coreografie di luce e suono.

Negli anni il festival si è evoluto diventando una delle competizioni più prestigiose al mondo, insieme al celebre Festival di Montréal, attirando i migliori artificieri internazionali.

Dal 1998 è tornato ufficialmente a essere un concorso: ogni compagnia presenta uno spettacolo originale, ispirato a un tema specifico, e si sfida per conquistare l’ambita Vestale d’Argento, il trofeo simbolo della manifestazione.

Le esibizioni si svolgono su un fronte mare di 500 metri nella splendida baia di Cannes, con fuochi lanciati da chiatte sul mare e riflessi sull’acqua che moltiplicano l’effetto visivo. Precisione, creatività, tecnologia e poesia: questi gli ingredienti delle serate che ogni anno trasformano la città in un palcoscenico incantato.

Il calendario 2025 e i partecipanti

Ecco le sei serate e le nazioni protagoniste del concorso piro-musicale 2025:



4 luglio – Svezia: Les voix du feu

Uno spettacolo firmato Goteborgs FyrverkeriFabrik, dedicato alle grandi voci femminili della musica: fuochi e note si fondono in un tributo vibrante alle icone del canto.



14 luglio – Spagna: La légende de Avicii

Un omaggio al compianto DJ svedese in occasione della Festa Nazionale francese, tra ritmo e emozione.



22 luglio – Italia: Italianissimo!

Un inno pirotecnico all’arte, alla musica e alla passione italiane.



5 agosto – Germania: L’attrape rêve

Uno spettacolo onirico ispirato ai sogni e all’immaginazione.



15 agosto – Giappone: Sound of Resonance

La tradizione giapponese incontra la tecnologia in un’esibizione raffinata ed emozionante.



24 agosto – Francia: La maturité en lumière

Gran finale “di casa” con una riflessione poetica sulla luce come simbolo di saggezza e pienezza.



Ogni serata è gratuita e visibile dal lungomare di Cannes, in particolare dalla Croisette, dove migliaia di spettatori si radunano per assistere a questi capolavori celesti.