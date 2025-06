Festa della Musica a Monaco: un sabato di note e allegria in tutta la città

Come ogni anno, il Comune di Monaco organizza la tradizionale Fête de la Musique, che sabato 21 giugno 2025 animerà tutti i quartieri del Principato a partire dalle 15:30 con concerti gratuiti e ad accesso libero.

Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30, diverse piazze e spazi pubblici ospiteranno gruppi musicali di generi diversi: Bernard Garcia proporrà le note di Francis Cabrel al Marché de la Condamine, Nanou Del Rock farà vibrare il Parc Princesse Antoinette con il suo pop rock, Exodity suonerà rock moderno e alternativo in Place des Moulins, Thru porterà il rock al Larvotto in Place Anne-Marie Campora, mentre Los Liiicos animeranno il Carrefour al livello dell’Espace Léo Ferré con il loro pop rock. La festa proseguirà in serata al Marché de la Condamine con il gruppo “The Groove Family” che si esibirà dalle 19:30 alle 21:30, con accesso libero e possibilità di cenare previa prenotazione presso i commercianti della Halle.

Il clou della serata si terrà sul Quai Albert 1er, dove si svolgerà un concerto open air ad ingresso gratuito: apertura porte alle 20:00, seguito alle 20:30 dalla performance del DJ Greenhigh e alle 21:30 dal concerto di Mosimann, artista di fama internazionale che promette di infiammare il pubblico con la sua energia. La manifestazione rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la musica in tutte le sue forme, dai gruppi emergenti ai dj set, in un’atmosfera festosa e inclusiva che coinvolge l’intera comunità monegasca. Per maggiori informazioni e dettagli sul programma è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Monaco (www.mairie.mc).