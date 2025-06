Allarme truffe a Monaco: falsi profili di personalità di spicco per inganni finanziari

Negli ultimi giorni, il Principato di Monaco è stato teatro di una serie di tentativi di truffa particolarmente sofisticati. Malintenzionati stanno infatti usurpando l’identità di alte personalità locali, contattando tramite email, SMS o videochiamate – spesso su applicazioni come WhatsApp – persone legate a queste figure, come dirigenti aziendali o soggetti con ruoli di responsabilità.

La modalità operativa è ben elaborata: i truffatori inviano documenti falsificati con intestazioni di enti ufficiali monegaschi, apparentemente firmati dai loro responsabili, e le chiamate possono mostrare il numero ufficiale del centralino di tali organismi. L’obiettivo è convincere le vittime a effettuare urgenti trasferimenti di fondi verso conti esteri, sotto il pretesto di risolvere presunti problemi finanziari.

La Direzione della Sûreté Publique ha lanciato un appello alla massima vigilanza, raccomandando di mantenere un atteggiamento prudente e scettico di fronte a comunicazioni insolite, di verificare sempre direttamente e con certezza l’identità degli interlocutori e di segnalare immediatamente ogni tentativo sospetto alla Divisione di Polizia Giudiziaria, contattabile al numero +377 93 15 30 15 o via email all’indirizzo csco@gouv.mc.

In un momento in cui le truffe digitali si fanno sempre più ingegnose, la collaborazione tra cittadini e autorità si rivela fondamentale per prevenire danni e tutelare la sicurezza della comunità.