Les Années folles de Coco Chanel: il Nouveau Musée National di Monaco celebra l’icona della moda anni ’20

Il Nouveau Musée National de Monaco – Villa Paloma apre le sue porte a “Les Années folles de Coco Chanel”, un’esposizione dedicata alla straordinaria produzione di Gabrielle Chanel nel contesto vibrante della Costa Azzurra degli anni ’20. In programma dal 19 giugno al 5 ottobre 2025, la mostra, curata da Célia Bernasconi, si articola in tre grandi temi: la vita all’aria aperta e l’ascesa del turismo balneare, l’influenza dei Ballets russi e delle culture slave, e l’invenzione del celebre “stile Riviera”.

Attraverso oltre 200 oggetti, tra cui 30 modelli e accessori di Chanel e 40 opere di artisti moderni come Kees Van Dongen, Pablo Picasso, Marie Laurencin, Natalia Gontcharova, Sonia Delaunay, Jean Cocteau e altri, la mostra rende omaggio alla visione innovativa di Chanel e alla sua creazione della “donna nuova”. Numerose fotografie di grandi maestri come Man Ray, Dora Kallmus, Edward Steichen e Roger Schall arricchiscono il percorso espositivo, creando un dialogo inedito tra moda e arti visive.

A completare questa esperienza immersiva, l’artista contemporanea Chloé Royer presenta “Of Limbs and Other Things”, una serie di 20 opere che esplorano la metamorfosi del corpo femminile, molte delle quali realizzate appositamente per l’occasione.

“Les Années folles de Coco Chanel” si propone così come un viaggio affascinante nel cuore di un decennio rivoluzionario, celebrando l’incontro tra creatività, eleganza e modernità che ha segnato per sempre la storia della moda e dell’arte.