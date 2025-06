PACA: alla scoperta del territorio. Toulon (Foto)

Patrizia Gallo e Danilo Radaelli ci accompagnano alla scoperta di una delle più importanti località della Regione PACA: Tolone.



Affacciata sulla costa meridionale francese, Tolone sorprende per il suo mix di bellezza naturale, vitalità culturale e storia millenaria. Capoluogo del dipartimento del Var e terza città della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, è un luogo che unisce il fascino del mare alla forza delle montagne circostanti.



Il suo celebre porto, incorniciato dalla penisola di Giens e da Saint-Mandrier, è oggi uno dei più importanti d’Europa e ospita la prima base navale militare francese.

Ma è anche un luogo da vivere lentamente: un caffè in terrazza sul molo, una passeggiata tra barche a vela e mercati colorati, una gita in battello per ammirare fortificazioni storiche e la portaerei Charles de Gaulle.



Nel cuore storico, il centro medievale con Place Puget e la Torre dell’Orologio racconta una Tolone autentica e accogliente, fatta di viuzze, botteghe e ristoranti dove gustare la bouillabaisse accompagnata da un buon vino locale.

Poco distante, la Haute Ville custodisce l’Opéra de Toulon, un gioiello in stile Napoleone III e il Museo d’Arte, che vanta opere di Doisneau, Cartier-Bresson e una collezione asiatica.





Imperdibile la visita al Mont Faron: raggiungibile in funivia, offre una vista mozzafiato sulla rada e ospita sia uno zoo dedicato alla fauna in via d’estinzione, sia il Memoriale dello Sbarco di Provenza. Da qui si snodano sentieri escursionistici immersi nella macchia mediterranea.



Tolone è anche mare: 7 ettari di spiagge urbane a Le Mourillon, ideali per famiglie e sportivi, calette segrete come Magaud e Pipady per chi cerca silenzio e natura, o le passerelle di legno del Sentier du Littoral, tra pini e scogliere, per camminate da cartolina.





Non mancano proposte per i più curiosi: il vivace mercato di Cours Lafayette, i chioschi letterari di rue Prosper Ferrero, le Halles de Toulon riaperte in stile Art Déco e il quartiere creativo di rue des Arts, dove la cultura è protagonista tra gallerie, coworking e concept store.



Tolone è tutto questo: una città dalle molte anime, dove la vita scorre tra il blu del Mediterraneo e il verde dei monti, in un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità.