Opera e talento: il 19 luglio La Bohème a Fossano con i talenti del Norma Fantini Opera Contest

Sabato 19 luglio alle ore 21, l’Auditorium Calvino Paglieri ospiterà La Bohème di Giacomo Puccini, all’interno del progetto "Norma Fantini Opera Contest", iniziativa pensata per valorizzare nuove voci del panorama lirico internazionale.

Organizzato da Associazione Culturale Territori, in collaborazione con More News e Fondazione Fossano Musica, il progetto ha coinvolto giovani cantanti provenienti da tutto il mondo, selezionati tramite il concorso lirico che si è tenuto ad inizio marzo ed accompagnati in un percorso formativo d’eccellenza sotto la guida del celebre soprano Norma Fantini e del regista Alessio Pizzech.

A guidare l’intero impianto musicale sarà il Maestro Aldo Salvagno, sul podio della Fondazione Fossano Musica Orchestra, colonna portante della scena musicale locale e pilastro fondamentale di questo ambizioso progetto produttivo. Il maestro è direttore d'orchestra di fama internazionale, musicologo e docente, ha lavorato in Australia, Giappone, Stati Uniti, Spagna e Cina, dirigendo opere come Madama Butterfly, Turandot, Aida e Don Giovanni. Ha collaborato con prestigiose orchestre in tutto il mondo, portando l’eccellenza dell’opera italiana sui palcoscenici internazionali. Accanto all’orchestra saranno presenti anche Coro San Gregorio Magno di Trecate e il Coro di voci bianche della Fondazione Fossano Musica diretto da Erika Santoru e Paolo Tarolli.

L’opera, tra le più amate di sempre, racconta la struggente storia d’amore tra Rodolfo e Mimì, intrecciata alle vicende quotidiane di un gruppo di artisti nella Parigi di metà Ottocento. Emozione, poesia e realismo si fondono nella straordinaria partitura di Puccini, capace ancora oggi di parlare

al cuore del pubblico.

L’appuntamento del 19 luglio rappresenta molto più di una semplice messa in scena: è il risultato di mesi di formazione, prove e collaborazione tra artisti, docenti e studenti, che porteranno sul palco un’opera viva e autentica. E perché ciò accada sono fondamentali le figure di Susanna Fabbrini che si occuperà di scene e costumi, di Marzo Del Sole, light designer e di Francesco Martinat, sound designer.

Il biglietto ha un costo di 20 euro. Sono previste riduzioni per i giovani under 25 e per gli over 65, mentre l’ingresso sarà gratuito per le persone con disabilità e per i bambini sotto i 12 anni.

Per acquistare i biglietti e consultare tutte le informazioni utili, clicca qui

Un’occasione imperdibile per vivere la grande opera lirica in una serata di cultura, talento e passione, resa possibile anche grazie al sostegno di Paneco Ambiente.