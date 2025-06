Festa del Museo 2025: un’immersione ludica e educativa nell’universo marino per famiglie e bambini

Sabato 28 giugno 2025 torna la 5ª edizione della Fête du Musée al Museo Oceanografico di Monaco, un appuntamento dedicato ai più giovani dai 3 ai 14 anni e alle loro famiglie. L’evento propone un ricco programma di attività pensate per far scoprire in modo divertente e coinvolgente le meraviglie e le infinite ricchezze dell’universo marino. Tra laboratori scientifici, giochi di pista, riciclo artistico, spettacoli teatrali musicali e mostre, la festa si conferma un’occasione preziosa per educare all’ecologia e alle scienze del mare.

Tra le attrazioni principali, l’esposizione immersiva e interattiva “Mediterraneo 2050” si sviluppa su oltre 1000 m² all’interno del Museo. Il percorso conduce il pubblico in un viaggio spazio-temporale che ripercorre i secoli passati e proietta uno sguardo sul futuro, focalizzato sulla protezione di un’Area Marina Protetta nel cuore del Mediterraneo. L’esposizione invita a riflettere sull’importanza storica del Mediterraneo e sull’impatto delle nostre azioni presenti per la salvaguardia degli oceani.

Per chi desidera andare oltre la semplice visita, è possibile diventare membro dell’Associazione Amici del Museo Oceanografico di Monaco (AAMOM). Con una quota minima di 100 euro, gli aderenti ricevono una tessera digitale nominativa che garantisce l’accesso illimitato al Museo per un anno (valida per 2 adulti e 2 bambini sotto i 18 anni), oltre a inviti esclusivi a mostre, eventi e conferenze. Un modo concreto per trasformare l’ammirazione per il mare in un impegno attivo per la sua tutela.