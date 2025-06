Estate da vivere a Draguignan: musica, feste e divertimento per tutti

Con l’arrivo dell’estate, Draguignan si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Anche quest’anno, il Comune propone un ricco calendario con più di 150 eventi, in gran parte gratuiti, pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età.

Tra concerti, feste popolari, cinema all’aperto, serate gastronomiche e iniziative per famiglie, bambini e adolescenti, l’estate 2025 promette di essere indimenticabile.





Musica ovunque: 37 concerti per la Fête de la Musique

Il 21 giugno il centro cittadino sarà invaso dalle note: 37 concerti animeranno strade e piazze per celebrare la tradizionale Fête de la Musique, dando ufficialmente il via alla stagione estiva.



Divertimento formato baby

Dal 28 giugno al 30 luglio, il Paradis des Enfants accoglierà i più piccoli (dai 3 ai 12 anni) al jardin Anglès, trasformato in un mini parco divertimenti. Ingresso: 10€ al giorno (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23). Info al 06 13 61 81 83.



Teen party: colori, schiuma e DJ set

Il calendario per gli adolescenti è esplosivo:

Color Party: il 29 luglio al parc Haussmann – colori, musica e food trucks dalle 19:30, inizio festa alle 21.

Ibiza Party: novità assoluta, il 15 luglio (ore 21:30) sul parcheggio delle allées d’Azémar: schiuma party, DJ set, danzatrici e premi a sorpresa.

Beach Party (2ª edizione): il 26 luglio dalle 15:30, torneo di beach volley, grigliata e DJ. Organizza il Bara’Pote. Ingresso: 5 €.

Serate per adulti tra musica e mercatini

Ogni giovedì, apéro-concerts in vari angoli del centro cittadino. Immancabili anche i mercati notturni su boulevard Clemenceau il 10 e 24 luglio, il 7 e 21 agosto dalle 18:30.



Tra gli eventi clou, il concerto Aiuto il 12 settembre al parc Haussmann (ore 20:30, biglietti da 22,85 € su billetterieculture.dracenie.com).



In famiglia tra piatti tipici, musica e cinema all’aperto

Pique-nique en musique al parc Haussmann: 8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto dalle 20, con cena al sacco o ristorazione in loco.



Cene musicali in place du Marché (ore 20:30, 20€ a persona con vino incluso):

11 luglio: soupe au pistou

18 luglio: moules frites

25 luglio: aïoli

8 agosto: sardinade



Prenotazioni: billetterieculture.dracenie.com o presso il centro Joseph Collomp (lun-ven, 9-12). Info: 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21.



Cinema sotto le stelle al parc Haussmann:

19 luglio: Kung Fu Panda 4

2 agosto: Cattivissimo Me 4

9 agosto: Blue & Compagnie

23 agosto: Paw Patrol – Super Pattuglia



Quartieri in festa e memoria condivisa

Le feste di quartiere sono momenti di incontro e partecipazione:

Sud e Ovest: 22 giugno, domaine de Lamanois (10-18)

Nord: 5 luglio, jardin des Plantes (dalle 18)

Est e Centro-Est: 14 settembre, parc Chabran (10-17)

Celebrazioni ufficiali: tra memoria e spettacolo

13 luglio: parata militare su boulevard Clemenceau (ore 19)

14 luglio: festa nazionale con l’orchestra La Triade (ore 21:30, place Cassin) e fuochi d’artificio (22:30)

16 agosto: commemorazione della Liberazione di Draguignan con cerimonie, rievocazioni storiche al jardin Anglès, sfilata di veicoli d’epoca e gran ballo con le Suzy Swing Sisters.