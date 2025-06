Monte Carlo accelera sull'intrattenimento digitale

Monte Carlo è sempre stata l'icone della Belle Époque e, negli ultimi mesi, l'ecosistema digitale ha letteralmente spiccato il volo. La soglia d'ingresso si è abbassata tanto, oggi con un semplice clic si può accedere al casino online su betfair, alle dirette dei tornei di poker e a tutto ciò che riguarda il mondo ludico. Diciamo che, a inizio 2024 il 98,4% dei residenti aveva accesso a Internet con una velocità media di 240 Mbps. Nel complesso, il settore digitale ha generato ben 976,5 milioni di euro di ricavi. Se vogliamo ampliare gli orizzonti, in Europa l'online gambling è il 41% del mercato globale, con un GGR da 123,4 miliardi di euro.

Una piazza storica che diventa digitale

Accanto ai colossi storici, c'è una costellazione di ben 1.100 imprese tech e media che sostiene il rinnovamento. Nel 2024 l'ICT ha generato quasi due terzi dei ricavi digitali del Principato. Le start-up che si occupano della realtà aumentata per i tour, le fintech che integrano la blockchain nei pagamenti di microscommesse e gli studi di grafica 3D lavorano in filiera con il marchio Monte Carlo. Trasformano uno spazio fisico ridottissimo in un laboratorio di tendenze.

Numeri e trend di un boom certificato

Si stima che il segmento online europeo toccherà i 58,06 miliardi di dollari nel 2025, con un CAGR dell'11% fino al 2030. Nella categoria Casino i giochi da tavolo restano i più redditizi e il blackjack online è senza dubbio il gioco che intrattiene di più con delle sessioni più frequenti. Come mai? Complice la dinamica veloce e il basso consumo della banda, è un formato adatto a un pubblico che alterna i jet privati e gli smartphone di fascia alta. Più della metà dei ricavi online del 2024 provengono dalle scommesse sportive, ma il margine più importante deriva dai giochi da casinò. La chiarezza normativa del continente, insieme alle politiche di tutela del giocatore, resta un differenziale competitivo rispetto alle giurisdizioni extra-UE. Questo significa che gli operatori internazionali sono pronti a investire nelle tecnologie di tracciamento responsabile.

Eventi live, streaming e confine tra virtuale e reale

Un punto di riferimento nel nuovo consumo è l'European Poker Tour. Nel maggio 2025 la tappa monegasca ha registrato 43874 spettatori simultanei su Twitch e su YouTube. Ha accumulato più di 1,2 milioni di ore di visione e ha proiettato l'immagine del Principato molto oltre i confini del Salone des Étoiles. Gli sponsor, tra cui aziende che forniscono carte di credito premium e compagnie aeree, hanno sfruttato l'audience globale per proporre dei pacchetti high-roller che coniugano il buy-in live e l'hospitality digitale. L'effetto volano si estende alle fiere business. Sportel Monaco, in calendario dal 20 al 22 ottobre 2025, dedica degli interi panel alla monetizzazione dei diritti streaming, mentre TV Monaco sperimenta un modello ibrido lineare-OTT che anticipa la fusione con Monaco Info nel 2025. A questo punto, è chiaro che il confine tra i vetri fumé dei casinò e la home page di un'app si fa sempre più sottile.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.