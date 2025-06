Cagnes-sur-Mer si accende d’estate: musica, spettacoli e fuochi d’artificio sul lungomare

Per il ventottesimo anno consecutivo, Cagnes-sur-Mer conferma il suo appuntamento estivo più atteso: la Promenade en Fête, evento simbolo della città, animerà il lungomare della celebre Promenade de la Plage con una serata all’insegna della musica, del divertimento e della convivialità.



Sabato 26 luglio 2025, a partire dalle 18, il tratto tra boulevard Kennedy e avenue Jean Jaurès sarà completamente pedonalizzato per accogliere oltre 20.000 persone in una festa popolare, gratuita e aperta a tutti.



Cinque palchi musicali faranno vibrare la costa a partire dalle 20:30, con performance live che spazieranno tra generi diversi per soddisfare ogni gusto: dal pop al rock, passando per ritmi latini e dance.





Artisti di qualità e spettacolo pirotecnico sul mare

Le esibizioni musicali, in programma fino a mezzanotte, vedranno protagonisti artisti di alto livello, mentre alle 22:15 il cielo si illuminerà con un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, uno dei momenti più attesi della serata.



Divertimento per tutte le età

Non mancheranno le attrazioni per i più piccoli e le famiglie: gonfiabili, trampolini e persino un Défi Ninja per adolescenti e adulti trasformeranno il lungomare in un vero parco giochi sotto le stelle.

Le terrazze dei ristoranti della zona saranno eccezionalmente ampliate per accogliere il pubblico in un’atmosfera festosa e coinvolgente. È consigliata la prenotazione.





Info viabilità e parcheggi gratuiti

Per garantire lo svolgimento della manifestazione, la circolazione sarà vietata lungo la Promenade de la Plage dalle 18:00 del 26 luglio fino alle 4:00 del mattino seguente.

Per agevolare l’afflusso, saranno disponibili 2.000 posti auto gratuiti presso l’ippodromo (aperto dalle 18:00 all’1:00) e il parcheggio gratuito sarà esteso a tutte le aree con parcometri della città.



Prossimo appuntamento: sabato 16 agosto

Chi non potrà partecipare a luglio avrà una seconda occasione: la prossima serata Promenade en Fête è fissata per sabato 16 agosto 2025. Un’estate da vivere tutta sul mare, a ritmo di musica.