Théâtre Princesse Grace di Monaco, la Direttrice Françoise Gamerdinger presenta la nuova stagione

Françoise Gamerdinger, alla guida del Théâtre Princesse Grace, ha presentato la nuova stagione, sottolineando il desiderio di offrire al pubblico un programma vario, con nuove produzioni e grandi nomi. Le abbiamo chiesto cosa l'abbia guidata nella costruzione di questa programmazione.

"È sempre la stessa cosa: artisti di fama, perché sono loro che attraggono il pubblico," afferma Gamerdinger. "Poi vengono i testi, le belle messe in scena. Punto sempre alla qualità e a stimolare la curiosità del pubblico per invogliarlo a scoprire spettacoli diversi da quelli che già conosce per testo o per nome degli attori. Questo è particolarmente vero per la nostra etichetta 'spettacolo-scoperta' [cinque opere in questa stagione, N.d.R.], per cui riceviamo sempre più fiducia. È gratificante, perché il nostro ruolo è proprio quello di portare le persone a teatro. E ora prestiamo attenzione anche alla nuova creazione."

Promuovere la nuova generazione e collaborazioni future

Parlando di "nuova creazione", significa forse cercare di attirare un pubblico più giovane?

"Sì, abbiamo persino una tariffa speciale per questi spettacoli-scoperta," spiega la direttrice. "Nello stesso ambito, nel 2026 avvieremo una collaborazione con il Théâtre National de Strasbourg. Questo progetto rientra nel quadro della presidenza del Principato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa [da metà maggio a metà novembre 2026, N.d.R.], dove ogni istituzione culturale monegasca avrà il suo momento. Per il TPG, ho scelto di lavorare con il TNS. E una delle loro allieve drammaturghe verrà ad aiutare gli studenti registi a creare il loro spettacolo di fine studi."

Confermate la vostra fedeltà alla Comédie-Française?

"Certamente, è una collaborazione solida," conferma Gamerdinger. "Ospiteremo Bérénice nella splendida regia di Guy Cassiers, che ha riscosso un enorme successo a Parigi. Lo spettacolo sarà rappresentato al Grimaldi Forum, con cui abbiamo anch'esso una collaborazione storica!"

I punti salienti della stagione

Se dovesse citare alcuni momenti clou della vostra stagione...

"Riprenderemo Inconnu à cette adresse con Stéphane Guillon e Jean-Pierre Darroussin, che avevo già programmato qualche anno fa; Le mariage de Figaro con Philippe Torreton; Édouard Baer in Cyrano. Inviteremo di nuovo anche Stanislas Nordey con Romane Bohringer per Scènes de la vie conjugale. È un piacere anche ritrovare Pierre Arditi per Le prix; Guillaume de Tonquédec in Mon jour de chance, e La vérité, l'opera di Florian Zeller la cui ripresa ha ottenuto un grande successo."