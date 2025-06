Meeting Herculis Monaco: una forte presenza francese il prossimo 11 Luglio

Il prossimo 11 luglio, il Meeting Herculis di Monaco si prepara ad accogliere una delegazione francese particolarmente numerosa e ambiziosa. Tra gli atleti più attesi, spicca Gabriel Tual, il mezzofondista da tenere d'occhio negli 800 metri. Saranno ben undici gli atleti francesi annunciati dagli organizzatori del meeting che scenderanno in pista allo stadio Louis-II.

Duelli emozionanti e nuovi record nel mirino

Tra i nomi di punta, troviamo Gabriel Tual, attuale detentore del record francese negli 800 metri. Lo scorso anno, si era classificato terzo con un tempo di 1’42’’10, poche settimane dopo aver conquistato il titolo europeo e il record nazionale sulla distanza (1'41''61). L'atleta di Talence è pronto per un altro avvincente duello con il campione olimpico, il keniota Emmanuel Wanyonyi, in una stagione in cui ritiene che il record del mondo possa essere infranto.

Sui 5000 metri, il nordista Jimmy Gressier promette spettacolo. Dopo aver recentemente migliorato il suo stesso record francese di tre secondi al meeting di Parigi, fermando il cronometro a 12'51''59, cercherà di replicare l'impresa nel Principato. Qui ritroverà il suo compatriota Yann Schrub.

Con i Mondiali di settembre già nel mirino e avendo già raggiunto i tempi minimi, il campione europeo dei 3000 metri siepi Alexis Miellet e il suo secondo classificato Djilali Bedrani saranno a Monaco per mettere alla prova la loro condizione fisica.