Riccardo Giraudi & Marbellous

L'arte della tavola è un modo per sublimare i piatti dando loro un'ambientazione scenica. Ecco perché ci sono voluti nientemeno che per collaborare a un nuovo progetto di catering nel Principato di Monaco e a livello internazionale: Kamyar Moghadam e Riccardo Giraudi. Seguendo rispettivamente le orme del padre, hanno reinventato il know-how di famiglia per creare concetti unici. Era quindi naturale che si riunissero per questa prima collaborazione.

Con Maison Moghadam, Kamyar Moghadam ha completamente rivisitato l'interior design, nello stile di una casa di alta moda. Un approccio di lusso e di design ai tappeti, naturalmente, ma anche ai tessuti, alle carte da parati e agli oggetti decorativi. È in questo contesto che ha immaginato e creato il marchio, un concetto originale di stoviglie per il settore della ristorazione. La pietra onice viene modellata in pezzi di grande bellezza per l'uso quotidiano. Piatti per la presentazione, ciotole, piatti e altri contenitori per esaltare il cibo.

A capo dell'omonimo Gruppo, Riccardo Giraudi ha sviluppato fin dagli anni 2000 concetti di ristoranti atipici, ormai famosi in tutto il mondo. Al Beefbar si possono scoprire carni eccezionali come il Black Angus di o il manzo di Kobé, in ambienti chic ed eleganti. Ma c'è anche Song Qi per la sua delicata cucina cinese in un ambiente prezioso e raffinato. Invitandovi a scoperte di gusto e avventure culinarie, costantemente rinnovate. Mantenendo un'offerta di qualità e continuando a sorprendere.

Non sorprende quindi che Riccardo Giraudi si sia affidato all'amico Kamyar Moghadam per combinare la raffinata cucina dei locali di Riccardo Giraudi con l'elegante presentazione dei pezzi in onice di Marbellous. Si tratta di una partnership più che legittima tra due imprenditori specializzati in beni di lusso, orgogliosi di imprimere al loro lavoro il DNA monegasco. Queste due aree di competenza possono ora essere apprezzate nei ristoranti del gruppo e saranno presto disponibili sul suo negozio online.

Quando “il cibo è la nuova moda” si unisce a “rendi sexy la tua casa”, uscire a mangiare diventa un'esperienza completamente nuova, made in Monaco.