“L’arte di colpire nel segno”: a Cannes i fionde africane diventano capolavori (Foto) d’arte popolare

Dal 5 luglio al 2 novembre 2025, il Museo delle Esplorazioni del Mondo di Cannes accoglie "L’arte di colpire nel segno! – Fionde scolpite dell’Africa Occidentale", un’esposizione senza precedenti che trasforma un oggetto umile e funzionale in vero protagonista dell’arte etnografica.

Con 80 pezzi selezionati da collezioni europee, l’iniziativa segna la prima mostra al mondo interamente dedicata a queste straordinarie opere di artigianato popolare.



Lance-pierre représentant une femme de haut rang © Valentin Clavairolles

La fionda come non l’avete mai vista

Scolpite a mano in Costa d’Avorio, Mali, Burkina Faso e Ghana, le fionde in mostra non sono solo strumenti per allontanare gli uccelli dai campi, ma testimonianze vive di inventiva artistica.

Libere da vincoli rituali o religiosi, queste creazioni esprimono l’immaginario visivo dei popoli che le hanno realizzate: animali totemici, volti mascherati, figure umane o caricature ironiche legate ai proverbi locali. Oggetti d’uso che diventano veicolo di cultura e bellezza.



Lance-pierre représentant un pangolin © Valentin Clavairolles

Un progetto scientifico e culturale

La mostra, curata con il contributo del professor Yacouba Konaté dell’Università di Abidjan, si basa su un lavoro di ricerca sul campo condotto tra il 2024 e il 2025, con il sostegno della municipalità di Cannes.

Il percorso espositivo si articola in tre sale e propone un approccio tematico ed emozionale, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e curioso.



Lance-pierre de style « colon », représentant un policier en uniforme ©Valentin Clavairolles

Un dialogo con le collezioni del museo

L’arte di colpire nel segno! si inserisce nel solco delle recenti esposizioni del Museo delle Esplorazioni del Mondo, da anni impegnato nella valorizzazione delle arti tradizionali dei cinque continenti.

La collezione africana del museo, arricchita nel 2021 da un'importante donazione dei coniugi Bellec, include statue, maschere, strumenti musicali e ora anche queste fionde, finora trascurate dalla storia dell’arte occidentale.



Lance-pierre représentant un masque de buffle © Valentin Clavairolles

Una riscoperta tardiva

In Europa, l’interesse per l’arte africana esplose nel primo Novecento, concentrandosi inizialmente su maschere e statue monumentali.

Solo più tardi, oggetti di uso quotidiano come pettini, cucchiai, pesi per l’oro e fionde iniziarono a suscitare attenzione.

Ma proprio le fionde scolpite restarono a lungo ai margini delle collezioni museali, viste come curiosità più che come opere d’arte.

Fu solo nel 1987, con la pubblicazione del volume Potomo Waka sulla collezione Scanzi, che si cominciò a riconoscerne il valore estetico.



Lance-pierre représentant un personnage féminin à tête de chauve-souris © Valentin Clavairolles

Un catalogo per approfondire

Per accompagnare la visita, è disponibile un catalogo di 74 pagine, pubblicato dal Comune di Cannes, in vendita al prezzo simbolico di 5 euro.

Uno strumento utile per approfondire storia, simbolismo e contesto di queste piccole ma significative opere.



Informazioni pratiche

Museo delle Esplorazioni del Mondo, Le Suquet, Cannes

Dal 5 luglio al 2 novembre 2025

Catalogo disponibile in loco (€5)