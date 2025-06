Basket: tre giocatori del Monaco pre-selezionati per gli Europei

Il CT della nazionale francese di basket, Frédéric Fauthoux, ha reso nota oggi la lista dei 18 giocatori pre-selezionati per gli Europei. Nonostante l'assenza della stella Victor Wembanyama (infortunato), la lista include diversi talenti della Costa Azzurra.

Tre giocatori dell'AS Monaco, finalista di Eurolega e del campionato, sono stati inclusi: Matthew Strazel, Elie Okobo e Mam Jaiteh. A loro si aggiungono anche due ex giocatori di Antibes, Timothé Luwawu-Cabarrot e Isaïa Cordinier.

Assenti dalla lista, oltre a Wembanyama (per trombosi), anche Rudy Gobert ed Evan Fournier (entrambi per problemi alla caviglia). Alla fine, solo dodici giocatori partiranno per le sedi del torneo in Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia.