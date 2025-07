Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di luglio (Foto)

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.





Questo il programma del mese di luglio 2025

Les incontournables

Vieux-Nice - Testimone della Storia ed erede delle tradizioni – Ogni martedì alle 14,30 e ogni venerdì alle 9,30 – Appuntamento: Centre du Patrimoine - Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly;

Quand Nice invente la Riviera: ogni giovedì alle 9,30 – Appuntamento: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly.



Les visites de sites

In compagnia di una guida e di un conferenziere

Fort du Mont-Alban - Route du fort du Mont-Alban - Bus 33 - arrêt Chemin du fort - Il mercoledì visite libere dalle 9 alle 10 e dalle 11 alle 12. Visite guidate alle 10. Le domeniche visite guidate alle 9 – 10 e 11.

Tour Bellanda – Bellandarium – Montée Lesage, colline du Château – Mercoledì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Tour Saint-François - Rue de la Tour (Durata della visita: 30 minuti) - Sabato e domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Il lunedì solo durante le vacanze scolastiche ore 14 - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16. Prenotazioni al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr.

Les vagabondes

EXPO -115°5, La Baie des Anges et L'évolution du paysage – Visita della mostra : tutti i lunedì alle 9,30. Ritrovo: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

– Visita della mostra : tutti i lunedì alle 9,30. Ritrovo: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly Amours Libres, un percorso nizzardo fuori dai sentieri battuti . Appuntamento martedì 8 e giovedì 10 luglio 2025 ore 9,30 in boulevard du Prince-de-Galles 6. Prenotazione obbligatoria su https://vah.nice.fr o al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

. Appuntamento martedì 8 e giovedì 10 luglio 2025 ore 9,30 in boulevard du Prince-de-Galles 6. Prenotazione obbligatoria su https://vah.nice.fr o al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly Le quartier du port – Ogni martedì alle 9,30 – Appuntamento davanti alla statua di Charles-Félix, square Guynemer

– Ogni martedì alle 9,30 – Appuntamento davanti alla statua di Charles-Félix, square Guynemer Mont-Boron – Ogni giovedì alle 9,30 – Appuntamento alla terrazza panoramica del point de vue du Mont-Boron - Boulevard du Mont Boron - Bus 30, arrêt Miramar

– Ogni giovedì alle 9,30 – Appuntamento alla terrazza panoramica del point de vue du Mont-Boron - Boulevard du Mont Boron - Bus 30, arrêt Miramar Les profondeurs de la Prom' - Appuntamento sul Quai Rauba-Capèu, davanti a #IlOVENICE – Ogni venerdì alle 9,30.

- Appuntamento sul Quai Rauba-Capèu, davanti a #IlOVENICE – Ogni venerdì alle 9,30. Nice et Matisse – I luoghi ai quali era affezionato e quelle che influenzarono la sua arte. Giovedì 10 luglio e giovedì 24 luglio 2025 ore 14 – Il percorso debutta in centro e termina con una veloce visita al Musée Matisse. Spostamenti in autobus delle linee pubbliche. Il biglietto è a carico del visitatore.

"Du Panier à la Table"

La cucina nizzarda affonda le sue radici in un territorio locale. Dopo una scoperta dei prodotti al mercato del Cours Saleya, viene proposta una degustazione veloce di specialità nizzarde sulle terrazze delle Ponchettes.Visita organizzata dal Centre du Patrimoine, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo Metropolitano Nice Côte d’Azur. Data: giovedì 3 e giovedì 17 luglio 2025 ore 10. Appuntamento: Centre du Patrimoine - 14 Rue Jules Gilly.

Entre ciel et mer

Danza sulle terrazze delle Ponchettes

Per celebrare il mare, vi invitiamo sulle terrazze delle Ponchettes per una performance di danza partecipativa a cura della Compagnie Humaine. I danzatori guideranno il pubblico in un poetico percorso coreografico da Ovest a Est, un’itineranza onirica in cui lo sguardo si alterna tra il mare e la città.

Al termine del tragitto, si ritorna indietro, verso il tramonto, in una processione danzata che invita a fondersi con l’eccezionalità del paesaggio.

1, 2, 3, 4, 5 e 6 luglio alle 19:30 e alle 20:30

Evento gratuito – su prenotazione





Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice -

Telefono 04 92 00 41 90 -

Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

Normale 6 euro

Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili).