Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di luglio (Foto)

Anche nel mese di luglio attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins .





Appuntamenti imperdibili

Le Big Reggae Festival - 3 luglio - Pinède Gould – Juan-les-Pins

Una serata di festa all'insegna di ritmi ammalianti con Danakil, Groundation, Third World e Mortimer sul palco.



Festival Rock’n’rolla - 5 luglio - Pinède Gould – Juan-les-Pins

Rivivete le leggende con i migliori tributi di Depeche Mode, Supertramp, U2 e Nosonic, una band pop rock francese.



64° Jazz à Juan - Dal 10 al 20 Luglio - Pinède Gould – Juan-les-Pins

Jazz à Juan farà rivivere i suoni del jazz nell'ispirante cornice del Pinède Gould, rimanendo fedele al suo patrimonio di diversità musicale e di scoperta di talenti emergenti.



Ammin’Summer Session – Dal 10 al 21 luglio dalle 19,15 alle 20,15 - Petite Pinède – Juan-les-Pins

Venite a scoprire la giovane generazione di musicisti jazz, tanto inventiva quanto talentuosa. Ingresso libero, fino a esaurimento posti.



Summer Marching Band - Dal 22 luglio Al 14 agosto - Antibes & Juan-les-Pins

8 spettacoli serali daranno il ritmo all'atmosfera estiva, con il jazz di New Orleans e un repertorio più contemporaneo e funky per deliziare tutte le generazioni.



Feux d’artifice - 13 luglio ad Antibes e 14 luglio a Juan-les-Pins

La stagione estiva è sinonimo di spettacoli pirotecnici che illuminano il cielo di Antibes Juan-les-Pins per la gioia di grandi e piccini.



Mondial Footvolley - Dal 25 Al 27 luglio - Pinede Gould – Juan-les-Pins

L'edizione 2025, sponsorizzata da Marcel Dessailly, riunisce le 16 migliori squadre del mondo in partite semiserali alle 17.00. Le finali si svolgeranno domenica alle 16.00. L'ingresso è gratuito





Diversi

Harmonie antiboise - 2 luglio ore 21 - Place Marijol – Antibes

Soirée cabaret show - 5 luglio ore 19,30 - Espaces du Fort Carré – Antibes

Concert du toronto all stars steel – orchestra - 7 luglio ore 19 Kiosque à musique – Antibes

Du rires aux armes - Fort Carre – Antibes

«Soldats à croquer» - 9 luglio de 10h15 à 12h15

«Cadavre-exquis» - 16 luglio de 10h15 à 12h15

« Drôles de photomontages » - 30 luglio dalle 10,15 alle 12,15

Sport en folie - 11 luglio de 14 alle 16 - Médiathèque Albert Camus – Antibes

Présentation 34e festival d'art sacré - 23 luglio dalle 18 alle 20,30 - Chapelle Saint-Bernardin – Antibes

TeatroAnthéa Antipolis Théâtre d’Antibes

Fabrice Luchini lit Victor Hugo - Du 15 al 17 Luglio ore 20

Théâtre lLe Tribunal

Pia et l’étoile magique - Les 12 & 13 Luglio À 15h

Antibéa

Stage d'été - « Le songe d’une nuit d’été en abrégé » - Dal 7 al 11 luglio ore 10

«Souchon et voulzy » - Dal 28 luglio al 1° agosto ore 10

Les murs ont des oreilles - Dal 17 al 20 & dal 24 al 27 luglio ore 21

Mostre – Esposizioni

Transartcafé : Chimères - Fino al 25 luglio - Rue du dr Rostan – Antibes

Silence jazz & lumière - Fino al 28 luglio - Palais des Congrès d’Antibes - Juan-les-Pins

Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes

L’objet du moment : Un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’archéologie – Antibes

Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A. Camus – Antibes

Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre - Fondation Hartung-Bergman

Dickie à Antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes

Hommage àarman & exposition - de bernar venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes

Jazz emotions - Fino al 30 septembre - Hôtel Marriott Ambassadeur – Antibes



Visite guidate

Vecchia Antibes in francese - 1°, 8, 15, 22 & 29 luglio ore 9,30

Vecchia Antibes in inglese - 9, 16, 23 & 30 luglio ore 9,30

Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti - 7, 21 & 28 luglio ore 9,30

Tour gastronomico - 4, 10, 17, 24 & 31 luglio ore 9,30

Il sentiero costiero - Le 25 luglio ore 9,30

Arte di strada ad Antibes - 18 luglio à 9,30

Scoprire le arti e i mestieri - 4 & 18 luglio dalle 16 alle 18,30