Delegazione Permanente di Monaco ha organizzato la proiezione del film “Ocean with David Attenborough”

In concomitanza con la 33a Assemblea Generale della Commissione Oceanografica Intergovernativa (CIO), la Delegazione Permanente di Monaco presso l'UNESCO, in collaborazione con il CIO, ha organizzato su la proiezione del film “Ocean with David Attenborough” giovedì 26 giugno 2025, seguita da una tavola rotonda presso la sede dell'UNESCO a Parigi.

In apertura dell'evento, S.E. Anne-Marie Boisbouvier, Ambasciatore, Delegato Permanente di Monaco presso l'UNESCO, ha ricordato l'impegno storico del Principato di Monaco sin dalla sua partecipazione alla creazione del CIO a Copenaghen nel 1960, nonché l'eredità del Principe Alberto I, pioniere dell'oceanografia le cui spedizioni hanno portato alla creazione della prima carta batimetrica del mondo. Questo lavoro visionario ha ispirato il programma

GEBCO, che mira a mappare l'intero fondale marino entro il 2030, sotto l'egida del CIO e dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO).

Dopo la proiezione, una giuria composta dal regista e produttore Keith Scholey, dalla dott.ssa Sylvie Tambutté (direttore scientifico del Centro scientifico di Monaco), dalla dott.ssa Valérie Masson-Delmotte (paleoclimatologa e direttrice di ricerca del Laboratorio di Scienze climatiche e ambientali/CEA) e dal dott. Rafael González-Quirós (oceanografo e direttore del Centro Oceanográfico di Gijón) ha potuto rispondere alle domande del pubblico, composto da oltre 700 persone.

Le ricche discussioni hanno messo in evidenza la bellezza dell'oceano e le sfide che esso pone, nonché la ricerca scientifica e, in particolare quella condotta a Monaco.