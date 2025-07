Limone Piemonte ospita il mercatino per hobbisti dedicato all’artigianato: un weekend tra legno, pietra e ceramica

Il mercatino, promosso da My Limone e organizzato grazie al patrocinio non oneroso del Comune di Limone Piemonte, nasce con l’obiettivo di sostenere il commercio locale e promuovere il rilancio turistico della località, in particolare dopo la tanto attesa riapertura del tunnel del Colle di Tenda.

Oltre 30 espositori, provenienti da tutto il Piemonte e la Liguria, animeranno il centro di Limone con le loro creazioni uniche realizzate in legno, pietra e ceramica. I visitatori potranno non solo acquistare oggetti originali e fatti a mano, ma anche osservare dal vivo le lavorazioni artigianali e partecipare a laboratori didattici: un’occasione speciale per scoprire i segreti delle antiche tecniche e apprezzare l’arte manuale in tutte le sue sfumature.

Il mercatino si sviluppa in Via Roma con i seguenti orari:

Sabato 5 luglio: dalle ore 15.00 alle 22.30

Domenica 6 luglio: dalle ore 10.00 alle 19.00

L’evento si propone come un appuntamento imperdibile per residenti e turisti, un invito a passeggiare tra i banchi, respirare l’atmosfera autentica della montagna e vivere Limone Piemonte sotto una nuova luce, all’insegna della creatività e della valorizzazione del territorio.

My Limone

m.clerico@mylimone.it

https://lc.cx/IU0d0g (magazine My Limone edizione estiva)