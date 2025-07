Un Finale di Stagione Stellare ai Ballets de Monte-Carlo

Per chiudere la stagione, Jean-Christophe Maillot ha invitato Lukáš Timulak e la Compagnia Kor'sia a sviluppare due creazioni per Les Ballets de Monte-Carlo. Avendo già visitato Monaco, questi creatori emergenti stanno respirando un'aria rinvigorente di danza contemporanea, affascinando ogni anno un numero sempre maggiore di compagnie.

Ex ballerino dei Ballets de Monte-Carlo (formatosi all'Académie Princesse Grace), il coreografo Lukáš Timulak collabora da oltre vent'anni con lo scenografo Peter Bilak, esplorando le possibilità delle arti performative e dell'espressione artistica. Il duo è affascinato dai principi di organizzazione della natura, dal suo apparente caos e dal modo in cui i singoli elementi sono sempre parte di un insieme più ampio. Nella nuova creazione per i Ballets de Monte-Carlo, continuano a esplorare i fenomeni naturali e si sforzano di creare un progetto in situ, qualcosa che accadrà una sola volta in un dato luogo. Ogni giorno, l'esperienza è diversa, con cambiamenti nella scenografia, come il mondo che ci circonda, che è in continua evoluzione.

Gli spettatori del Monaco Dance Forum ricorderanno sicuramente la compagnia Kor'sia e il suo universo singolare svelato attraverso il suo incredibile balletto, Igra. Da allora, Antonio de Rosa e Mattia Russo non hanno mai smesso di sorprendere il pubblico. In ogni loro opera, la potenza visiva gioca un ruolo decisivo nelle scelte musicali e teatrali, rendendo questa compagnia madrilena una delle più innovative del panorama attuale.





CREAZIONE | TIMULAK

Coreografia: Lukáš Timulak | Musica: Volker Bertelmann | Scenografia: Peter Bilak | Luci: Samuel Thery | Costumi: Annemarije Van Harten

CREAZIONE | ANTONIO DE ROSA & MATTIA RUSSO / KOR'SIA

Idea e regia: Mattia Russo e Antonio de Rosa | Coreografia: Mattia Russo e Antonio de Rosa | Drammaturgia: Agnès López-Río | Musiche originali: Alejandro Da Rocha e vari artisti | Scenografia: Amber Vandenhoeck in collaborazione con Mattia Russo e Antonio de Rosa/ Kor'sia | Progettista luci: Samuel Thery | Costumista e direzione creativa: Luca Guarini