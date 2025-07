Pallacanestro. Monaco Basket, il primo rinforzo è Kevarrius Hayes

L'AS Monaco Basket, la squadra vice-campione di Francia, ha ufficializzato lunedì l'ingaggio di Kevarrius Hayes, centro americano di 28 anni proveniente dal Paris Basketball. Dopo una stagione intensa, la Roca Team non ha perso tempo sul mercato dei trasferimenti, annunciando l'arrivo di Hayes, reduce dalla conquista del campionato francese con il Paris Basket, proprio in una finale combattutissima contro i monegaschi. Il giocatore statunitense, alto 2,06 metri, ha firmato un contratto biennale che lo legherà all'ASM fino a giugno 2027.

Nel comunicato del club, Hayes ha espresso le sue ambizioni: "So che stanno costruendo per vincere l'Eurolega e voglio far parte di questo progetto. So che l'allenatore, i giocatori e lo staff non desiderano nulla di meno. Desidero mettere a disposizione le mie capacità per aiutare questo gruppo a raggiungere nuovamente le finali delle competizioni a cui parteciperà."

Un percorso di successi e le aspettative per il futuro

Hayes, che ha militato in squadre come lo Zalgiris Kaunas (2022-2024) e il Bursaspor (2021-2022), è stato un elemento cruciale nel successo della sua ex squadra in questa stagione, contribuendo alla vittoria del primo titolo di campione di Francia per Parigi e alla conquista della Coppa di Francia. Durante l'ultima stagione, ha registrato medie di 7,1 punti, 4,8 rimbalzi e 0,6 assist nella stagione regolare della Betclic Élite (e rispettivamente 6,5; 4,6 e 0,5 in Eurolega).

"La stagione a Parigi è stata un vero successo per me e i ricordi che ho creato lì rimarranno impressi nella mia memoria per tutta la vita. Non vedo l'ora di portare la stessa energia ai miei nuovi compagni di squadra e il mio contributo completo sul campo", ha aggiunto Hayes, che ha trascorso solo una stagione nella capitale francese.

Il futuro del reparto lunghi dell'ASM

Hayes non è nuovo al basket francese, avendo già giocato per l'Asvel nella stagione 2020-2021, dove aveva anch'egli conquistato il "double" campionato-Coppa di Francia. Il suo arrivo nel settore dei lunghi solleva interrogativi sul futuro di Donatas Motiejunas (sotto contratto fino al 2026) e Georgios Papagiannis, entrambi poco utilizzati da Vassilis Spanoulis, ma anche su Mam Jaiteh, il cui contratto scade al termine della stagione. Daniel Theis, invece, è legato all'ASM fino al 2026.