Escapades Baroques: il programma torna per l'estate 2025!

La Comunità della Costa Azzurra propone una nuova stagione di "Escapades Baroques". Quest'estate, scoprite il barocco in tutte le sue forme con 31 spettacoli in programma.

Le Escapades Baroques tornano in grande stile in Costa Azzurra! Come ogni anno, il programma si rivolge a tutti i tipi di pubblico: bambini, adolescenti, famiglie, turisti e gente del posto, con spettacoli dal vivo, insoliti, gourmet e persino clowneschi!

Per tutta l'estate, scoprirete opere e artisti pronti a condividere con voi la loro arte in luoghi emblematici della Costa Azzurra: Monastero di Saorge, Trofeo di Augusto a La Turbie, Cattedrale di Saint-Michel a Sospel, nei vicoli dei borghi arroccati del litorale e persino sul sagrato della Basilica di Saint-Michel a Mentone, venerdì 27 giugno alle 21:00 per il lancio del programma.

Quindi, se volete vivere esperienze insolite al limite tra realtà e immaginazione, non esitate a unirvi a noi per tutta l'estate; e perché non trasformarvi voi stessi, per la durata di uno spettacolo teatrale, in un personaggio della Commedia dell'arte o nel protagonista di una storia tutta barocca! Quest'estate, divertitevi con il Barocco!

Le Escapes Barocche della Costa Azzurra fanno parte del progetto intervallivo e interregionale delle Escapes Barocche nelle Alpi , guidato dalla Fondazione Facim , che riunisce i territori del Pays du Mont-Blanc, delle Hautes Vallées de Savoie e della Costa Azzurra.

Quest'anno l'evento si avvale della collaborazione di Les BaroQuiales e del Roya Early Music Festival.

Il programma completo

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e aperti al pubblico, ad eccezione del workshop introduttivo del 4 agosto.

Dal 27 giugno al 20 agosto: 11 Comuni – 31 Spettacoli – 11 Artisti e Compagnie – 1 Digital Game Tour

GIUGNO

Venerdì 27 giugno – Mentone – ore 21.00

Teatro — AIDAS • Il malato immaginario

Sabato 28 giugno – Mentone – ore 18

Teatro — AIDAS • La Dama di Maxim

LUGLIO

Sabato 5 luglio – Roquebrune-Cap-Martin – 15:00 e 17:00

Tour teatrale — Cie La Semeuse & Ensemble La Chambre

Domenica 6 luglio – Sospel – ore 21:00

Concerto — Ensemble Cantanti Dai Monti Verdi

Martedì 8 luglio – Breil-sur-Roya – 21:00

Concerto — Sei Solo

Sabato 13 luglio – Gorbio – ore 18.00

Visita teatrale — Compagnia L'Embrayage à Paillettes

Sabato 13 luglio – Castellar – ore 20:00

Concerto — Duo Barocco

Domenica 14 luglio – Sainte-Agnès – 18:00

Visita teatrale — Compagnia L'Embrayage à Paillettes

Sabato 19 luglio – Gorbio – ore 20:00

Concerto — Duo Barocco

Domenica 20 luglio – Saorge – ore 15:00

Visita gastronomica del Monastero

Domenica 20 luglio – Sainte-Agnès – 20:00

Concerto — Duo Barocco

Lunedì 28 luglio – Tende – 21:00

Teatro — AIDAS • Gli amanti del Paradiso

Martedì 29 luglio – Tende – 21:00

Teatro — AIDAS • Il malato immaginario

Mercoledì 30 luglio – Saint-Dalmas de Tenda – ore 21:00

Teatro — AIDAS • Don Chisciotte

Giovedì 31 luglio – La Brigue – ore 17:00

Conferenza — “Guerra e pace nell’antica Grecia” • Prof. Richard Galliano

Giovedì 31 luglio – La Brigue – ore 21:00

Teatro — AIDAS • La Pace di Aristofane

AGOSTO

Venerdì 1 agosto – Breil-sur-Roya – ore 21:00

Teatro — AIDAS • Don Chisciotte

Sabato 2 agosto – Saorge – ore 21.00

Teatro — AIDAS • Fanfaron

Domenica 3 agosto – Saorge – ore 21:00

Teatro — AIDAS • Il malato immaginario

Lunedì 4 agosto – Breil-sur-Roya – dalle 10 alle 16

Laboratorio introduttivo — Commedia dell’arte • AIDAS

Martedì 5 agosto – La Turbie – 20:30

Teatro — AIDAS • Don Chisciotte

Venerdì 8 agosto – Castellar – 18:00

Visita teatrale — Cie L'Embrayage à Paillettes

Sabato 9 agosto – Saorge – 18:00

Visita teatrale — Cie L'Embrayage à Paillettes

Domenica 10 agosto – Saorge – 17:30

Passeggiata musicale – Musicisti del festival

Domenica 10 agosto – La Brigue – 18:00

Visita teatrale — Cie L'Embrayage à Paillettes

Sabato 16 agosto – La Brigue – ore 20:00

Concerto — Duo barocco

Domenica 17 agosto – Saorge – ore 20:00

Concerto — Duo Barocco

Martedì 19 agosto – Gorbio – ore 20:30

Teatro — Compagnia La Plume Aiguisée

Mercoledì 20 agosto – Castellar – 20:30

Teatro — Compagnia La Plume Aiguisée