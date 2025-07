F1. Finisce male l'azzardo di Leclerc, a Silverstone vince Norris

È stato un weekend da incubo, quello di Silverstone, per Charles Leclerc. E dire che i presupposti per fare bene c'erano.

Giovedì il monegasco aveva addirittura parlato di lotta per la vittoria, e il buon venerdì della Ferrari sembrava confermare i buoni auspici. Ma in qualifica un super Verstappen beffa le McLaren e la rossa si trova in terza fila addirittura dietro Russell, con i due piloti del Cavallino che sbagliano nel terzo settore dell'ultimo tentativo: questione di un paio di decimi, ma in Formula 1 ormai è così.

Una gara col meteo impazzito riserva sorprese, ma anche scelte azzardate: come quella di Leclerc, che parte dalla pit lane con la gomma da asciutto senza più riuscire a rientrare nemmeno in zona punti con tutti i cambiamenti dal sole alla pioggia e le varie Safety Car uscite per problemi occorsi ad altri piloti.

Una scelta che compromette tutta la gara del monegasco, pensando che Hamilton con una strategia lineare riesce a chiudere al quarto posto.

Vince Norris, che approfitta della penalità di Piastri che sotto Safety Car fa avvicinare troppo Verstappen e viene ritenuto responsabile prendendo 10 secondi che saranno fatali.

Ma la vera sorpresa e la vera bella storia è quella di Nico Hulkenberg: da 15 anni in F1 con alcune pause, partito in ultima fila, conquista il suo primo podio della carriera grazie a una gara impazzita causa meteo che ha condizionato le strategie.