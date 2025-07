Pigna, sotto le stelle tra gusto e musical: torna la cena spettacolo dello chef Federico Lanteri con il gruppo Quartet

Dopo il successo travolgente della scorsa edizione, Pigna si prepara ad accogliere due serate d’incanto tra alta cucina e grande spettacolo. Sabato 2 e domenica 3 agosto, la suggestiva Piazza Castello si trasformerà ancora una volta in un teatro a cielo aperto per la cena spettacolo dello chef Federico Lanteri, accompagnata dalle straordinarie voci e interpretazioni del gruppo Quartet.

Un evento che, già nel 2024, aveva conquistato il pubblico con un sold-out memorabile, mescolando musica dal vivo, danza e cucina d’autore in un’esperienza multisensoriale. Quest’estate, l’appuntamento raddoppia per offrire due serate all’insegna della bellezza, dell’emozione e del gusto.

A incantare il pubblico saranno ancora una volta Clara Maselli, Beatrice Bufadini, Daniele Derogatis e Umberto Noto, quattro performer di spicco nel panorama del musical italiano. Con energia, talento e versatilità, guideranno gli ospiti in un viaggio tra classici intramontabili e brani contemporanei, raccontando storie e suscitando emozioni, tra luci soffuse e sapori intensi.

A presentare la serata sarà il giornalista Claudio Porchia, mentre l’incantevole cornice della piazza, con il suo fascino antico e la sua autenticità, darà forma a un’atmosfera senza tempo.

Accanto alla musica, protagonista assoluta sarà la cucina dello chef Federico Lanteri, che per l’occasione ha ideato un menù ispirato al territorio e ai suoi prodotti, con materie prime fresche dell’azienda agricola Il Torrione, da sempre partner del ristorante.

Il menù della serata:

Antipasto: un inizio che sorprende per contrasti e delicatezza.

Baccalà croccante, maionese di polpo, chutney di albicocca e zenzero, insalatine dell’Azienda Agricola Il Torrione

Primo piatto: Sapori decisi e comfort food d'autore.

Raviolone di anatra con fondo e pelle croccante

Secondo piatto: Un classico piemontese rivisitato con eleganza

Vitello tonnato con verdurine agrodolci

Dessert: Fresco, aromatico e solo in apparenza semplice.

Tortino di pesca sciroppata al timo

Ogni portata sarà un racconto di gusto, pensato per valorizzare le eccellenze locali e completare un’esperienza immersiva che parla al cuore, al palato e all’anima.

Il prezzo per partecipare all'evento è di 70,00€ escluso vini e bevande.

Per info e prenotazioni telefono +39 3496381330

L' Osteria Martini da Federico Lanteri, che per la qualità della cucina e dell'accoglienza è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza , si trova a Pigna (IM) in Via Piazza Castello, 10.