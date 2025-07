Monaco si accende: in arrivo le serate di fuochi d'artificio sul Quai Albert 1er

Conto alla rovescia per la prima delle due attesissime Soirées Feux d’Artifice a Monaco: sabato 26 luglio 2025, il Quai Albert Ier ospiterà una serata spettacolare, con un grande spettacolo pirotecnico sincronizzato alla musica, lanciato dal Port Hercule a partire dalle ore 22:30. Lo show durerà circa 16 minuti e sarà visibile da una zona sonorizzata e messa in sicurezza, accessibile da sette ingressi.

Il programma del 26 luglio prevede:

Dalle 18:00 alle 21:30: castelli gonfiabili per bambini, ad accesso libero e gratuito





Alle 22:30: fuochi d'artificio piro-melodici





A seguire: serata DJ, anch’essa gratuita e aperta al pubblico







La seconda serata è in calendario per sabato 9 agosto 2025, sempre sul Quai Albert Ier. Lo spettacolo di fuochi inizierà alle 22:00 e sarà seguito da una serata musicale in chiave pop-rock.

In parallelo, il Porto di Monaco vivrà un'estate ricca di attrazioni per tutte le età: da venerdì 18 luglio a domenica 24 agosto 2025, il Quai Albert Ier si trasformerà in un grande spazio ludico e ricreativo. Il pubblico potrà accedere gratuitamente a:

Pista di kart





Campi da basket





Pesca alle paperelle





Carosello e trenino per bambini





Trampolini e giostra dei piccoli battelli





Stand di tatuaggi temporanei





Percorso Ninja Warrior





ASM Kids Tour





Quattro punti ristoro