Inaugurato il villaggio estivo sul Quai Albert Ier

Ieri pomeriggio, Axelle Amalberti-Verdino, Aggiunta al Sindaco delegata alle animazioni e ai momenti ricreativi, ha dato ufficialmente il via alla stagione estiva sul Quai Albert Ier, accompagnata da Marjorie Crovetto, Karyn Ardisson Salopek (anch’esse Adjoints au Maire) e dalla Consigliera comunale Nathalie Vaccarezza.

Come ogni anno, il villaggio “L’Été au Port Hercule” ha proposto numerose attrazioni rivolte alle famiglie: carrousel, karting per adulti e bambini, campi da basket, pesca alle paperelle, trampolini, giostrine con barchette, stand di tatuaggi temporanei, percorso NINJA, ASM KIDS TOUR e punti ristoro.

In aggiunta, nell’ambito della collaborazione con il Grimaldi Forum e l’esposizione “Couleurs ! Chefs d’œuvre du Centre Pompidou”, sono stati previsti anche numerosi laboratori per bambini, ospitati in uno chalet appositamente allestito, con accesso libero e gratuito.

Le attrazioni hanno aperto nel pomeriggio e sono rimaste attive fino a tarda sera, mentre gli stand gastronomici hanno accolto il pubblico sin dall’ora di pranzo.

Sono state inoltre annunciate due serate speciali in cui tutti i commercianti resteranno aperti fino a mezzanotte:

● Sabato 26 luglio, con castelli gonfiabili dalle 18:00 alle 21:30, fuochi d’artificio alle 22:30 e DJ set a seguire.

● Sabato 9 agosto, con castelli gonfiabili dalle 18:00 alle 21:30, spettacolo pirotecnico alle 22:00 e serata pop-rock.

Ogni stand o attrazione ha avuto facoltà di modificare in autonomia gli orari di apertura e chiusura in base al flusso di visitatori.

Il villaggio ha così dato ufficialmente il via alla stagione estiva sul Porto, trasformando il Quai Albert Ier in uno spazio di svago e condivisione per tutta la cittadinanza.