La Strada dei Cannoni apre ai turisti: via alla sperimentazione annuale [VIDEO]

Riapre al transito la Strada dei Cannoni, l’ex via militare di circa 40 km che si sviluppa lungo il crinale tra le valli Maira e Varaita, collegando Colletta di Rossana (Busca) al Colle della Bicocca (Elva). L’apertura segna l’avvio di una fase sperimentale della durata di un anno, finalizzata alla regolamentazione del traffico e alla valorizzazione del percorso.



La strada è stata acquisita dal Demanio Militare da parte dei 10 Comuni attraversati (Busca, Villar San Costanzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Cartignano, Melle, Macra, Stroppo, Sampeyre e Elva) in sinergia con le Unioni Montane della Valle Maira e della Valle Varaita, ed è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza.

"Come promotore di questo ambizioso progetto sin dai tempi del mio mandato da Sindaco, è gratificante vedere la Strada dei Cannoni avviarsi verso una nuova fase di vita – dichiara l’Assessore Regionale alla Montagna Marco Gallo -. È stato un percorso di collaborazione territoriale importante che ha permesso di valorizzare in sicurezza e in accessibilità questa storica via, grazie a importanti fondi regionali. L'obiettivo comune è un futuro di crescita turistica e di sviluppo sostenibile per le nostre comunità montane."



“La Strada dei Cannoni è un’opportunità turistica straordinaria che va ad abbinarsi alla Via del Sale, che, ricordo, è stata la prima strada turistica di montagna europea a venire regolamentata, contingentata e pedaggiata, facendo scuola in modo pionieristico come modello di sviluppo di un nuovo turismo outdoor. – dichiara l’Assessore Regionale al Turismo Paolo Bongioanni – È intenzione della Giunta regionale del Piemonte andare a rifinanziare la legge che portai a battesimo nel 2020 e che finanzia le strade storico-turistiche di montagna. Cercheremo di impegnarci in questa direzione e siamo sicuri che, se riusciremo ad attivare il bando entro fine anno, la Strada dei Cannoni ne sarà protagonista, potendo così attrarre quelle risorse necessarie per la manutenzione e per la promozione che merita”.



"Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo importante obiettivo per la nostra comunità e per l'intero territorio – afferma il Sindaco di Busca Ezio Donadio - L'apertura regolamentata della Strada dei Cannoni rappresenta un importante traguardo, reso possibile grazie alla collaborazione unanime dei dieci Comuni coinvolti. Questo progetto non solo valorizzerà le nostre valli, ma promuoverà anche un turismo sostenibile e accessibile a tutti gli amanti della natura e delle attività all'aria aperta."



"La riapertura e la valorizzazione della Strada dei Cannoni è un risultato importante per Valmala. Grazie alla fusione con Busca abbiamo potuto dare un contributo concreto e riqualificare la parte iniziale della strada che parte da loc. Pian Pietro – conclude il Prosindaco di Valmala Andrea Picco -. Interventi come l’ampliamento del Rifugio Dusman e l’attivazione del bike hotel presso il Santuario sono segnali chiari di un progetto che punta a rilanciare il territorio in modo sostenibile e accessibile, offrendo nuove opportunità senza perdere il legame con la nostra montagna."

Gli interventi a margine della conferenza stampa, svoltasi presso la sede dell'Atl del Cuneese (GUARDA IL VIDEO)

https://www.comune.busca.cn.it/uploads/6867aa9c9ea70_REGOLAMENTO_STRADA_DEI_CANNONI.pdf