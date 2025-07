La Riviera del gusto: Milano-Sanremo-Milano, il gusto in viaggio

- Un viaggio gastronomico che parte dalla Lombardia, attraversa la Riviera dei Fiori e ritorna con una nuova consapevolezza di sapori, materie prime e ispirazioni. L’Europa Palace di Sanremo – iconico hotel 5 stelle affacciato sul lungomare Imperatrice – apre le sue porte a un evento d’alta cucina: due esclusive cene a quattro mani con lo chef stellato Davide Oldani e il resident chef Alessandro Schiavon, in programma il 6 e il 13 agosto 2025 alle ore 20.30.

Il progetto nasce dalla curiosità dello chef Oldani verso il territorio ligure e le sue eccellenze: olio extravergine d’oliva, basilico profumato, pomodori cuore di bue, pesce del Mar Ligure. Ingredienti che incontreranno la sua visione POP e verranno esaltati in una narrazione culinaria costruita insieme ad Alessandro Schiavon, giovane chef imperiese con solide esperienze milanesi e un forte legame con la propria terra.

Originario di Imperia, Schiavon si forma giovanissimo nella trattoria di famiglia prima di approdare a Milano, dove entra nella brigata del celebre Ristorante Bice sotto la guida dello chef Enzo Mazzone. Dopo aver guidato il nuovo locale in Corso Como come Executive Chef, decide di tornare nella sua città per reinterpretare la cucina ligure in chiave moderna presso il Ristorante Cuxen. Oggi è Executive Chef all’Europa Palace, dove firma con eleganza le proposte del Rêve Bistrot e della terrazza panoramica TheRUFtop.

Le due cene rappresentano un’occasione unica per vivere la sinergia tra due visioni gastronomiche diverse ma complementari, in un ambiente sofisticato e suggestivo. Il menù sarà un percorso degustazione tra ingredienti iconici, tecnica e racconto, da vivere nella cornice senza tempo dell’Europa Palace.

Europa Palace, Lungomare Imperatrice 27, Sanremo

Inizio cena ore 20.30 Per informazioni e prenotazione obbligatoria:

reservations@europapalace.it

Tel. 0184 715000

EUROPA PALACE SANREMO

Europa Palace Sanremo, di proprietà della famiglia Lagorio, è un hotel 5 stelle affacciato sul Lungomare Imperatrice, nel cuore della città. Dopo un attento restauro, l’hotel riaperto nel gennaio 2025 unisce eleganza storica, design contemporaneo e un’offerta pensata anche per il pubblico locale, con ristorazione gourmet, Spa, terrazze panoramiche e spazi per eventi su misura. Con 70 camere di diverse tipologie, 3 ristoranti, una Spa di 400 mq, rappresenta un nuovo punto d’incontro tra ospitalità, gusto e cultura a Sanremo. www.europapalacesanremo.com