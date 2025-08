Palco Gourmet: il peperone di Carmagnola e il “Piatto della Qualità”

Il cuore del gusto batte forte sul litorale ligure, e lo fa con una voce sempre più potente. Il quarto appuntamento del Palco Gourmet, la “rassegna nella rassegna” curata e condotta da Renata Cantamessa– meglio conosciuta come Fata Zucchina – ha confermato il suo spirito divulgativo e gastronomico con un evento che ha saputo fondere intrattenimento, identità territoriali e cultura del cibo, in una formula che ha ormai conquistato migliaia di spettatori, tanto dal vivo quanto online.

All’interno del ricco cartellone estivo della Rotonda sul Mare di Ceriale, con il patrocinio dell’Assessorato alle Manifestazioni del Comune, il Palco Gourmet si sta rivelando un vero laboratorio enogastronomico a cielo aperto, capace di unire mondi solo in apparenza lontani: Liguria e Piemonte, mare ed entroterra, tradizione e innovazione.

Il quarto incontro ha visto protagonista una delle eccellenze dell’agroalimentare italiano: il peperone di Carmagnola. A presentarlo, una delegazione d’eccezione in rappresentanza del Comune di Carmagnola, capitanata da Filiberto Alberto, presidente del Consiglio Comunale. Il suo intervento ha avuto il sapore di una promessa mantenuta e di un’anticipazione coinvolgente: la 76ª edizione della Fiera Nazionale del Peperone, in programma dal 29 agosto al 7 settembre, si preannuncia un evento ricco di novità, capace di disegnare Carmagnola come “città a misura di peperone”: “La fiera – ha spiegato il presidente Alberto – non è solo una celebrazione agricola, ma un vero e proprio racconto urbano, capace di trasformare la città in un ecosistema dedicato al peperone, dove cultura, commercio e gastronomia si intrecciano con armonia”.

Determinante anche l’intervento del presidente del Consorzio del Peperone di Carmagnola, Domenico Tuninetti, che ha fornito un quadro preciso sulla stagione produttiva 2025, appena avviata. Con l’autorevolezza di chi vive la terra ogni giorno, Tuninetti ha illustrato al pubblico i quattro ecotipi del peperone carmagnolese, con una particolare attenzione per il corno di bue, fiore all’occhiello del territorio, riconosciuto come Presidio Slow Food.

Ma l’evento ha saputo accendere i fornelli della curiosità (e dell’appetito) con uno show cooking che ha rispecchiato perfettamente lo spirito del Palco Gourmet: autentico, territoriale, contaminato. Francesco Tosco, agricoltore carmagnolese e membro appassionato della SOMS locale, si è abilmente trasformato in “chef per una sera”, sfoggiando una naturalezza disarmante e una competenza da manuale.

Il pubblico ha assistito con interesse e indiscutibile languore alla preparazione di “Doi povron bagnà ‘nt l’euli”, ovvero “due peperoni bagnati nell’olio”, piatto che è molto più di una ricetta: un piccolo test di autenticità dialettale, un manifesto della cucina contadina e invitante del Piemonte. La scelta di affondare il peperone crudo in un ottimo olio extravergine di oliva taggiasca ha creato un ponte sensoriale con la Liguria, sottolineando quanto il dialogo tra territori vicini possa tradursi in piatti che parlano la lingua della semplicità e della qualità.

Proprio partendo dall’olio extravergine di oliva, ingrediente comune e condiviso, si è aperta una finestra su un altro evento da segnare in agenda: Ulivissima, manifestazione giovane ma già ben strutturata, che si terrà a Toirano il prossimo 1° e 2 novembre. A illustrarne le peculiarità è stata l’assessore comunale Kety Sbarra, che ha saputo rendere la manifestazione non solo appetibile, ma strategica. L’extravergine di taggiasca come patrimonio culturale, gli uliveti come paesaggio identitario, le Grotte di Toirano come scenario naturale: un trittico che rende Ulivissima un perfetto esempio di turismo integrato e sostenibile.

La seconda ricetta presentata da “chef Tosco” ha segnato un crescendo gastronomico: peperoni al forno con acciughe, piatto che ha saputo unire ancora una volta Piemonte e Liguria, grazie alla sapidità tipica dell'acciuga ligure che abbraccia la dolcezza del peperone carmagnolese.

Il momento istituzionale è stato altrettanto denso di significato. Nadia Viglizzo, presidente del Consiglio Comunale di Ceriale, ha espresso con fierezza il valore del Palco Gourmet come strumento per unire territori e manifestazioni diverse, sotto il segno della qualità.

Non è mancato l’intervento dell’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno, figura chiave nell’organizzazione dell’intera rassegna Rotonda sul Mare. Il suo legame personale con la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola si è tradotto in un gesto simbolico quanto significativo: la consegna del “Piatto della Qualità” al Comune di Carmagnola. Un nuovo riconoscimento, istituito dal Comune di Ceriale, intende premiare quegli eventi che si distinguono per impatto qualitativo, efficacia promozionale e valore identitario.

A completare il successo dell’iniziativa, ci sono i numeri: le prime tre dirette streaming del Palco Gourmet hanno già superato le 70.000 visualizzazioni sui social network, segno di un interesse crescente e diffuso. A questo si aggiunge il forte gradimento del pubblico in presenza, che ha affollato piazza della Vittoria anche in questa occasione, dimostrando come la formula “live + online” rappresenti oggi il format vincente per comunicare il territorio con i suoi valori e sapori.