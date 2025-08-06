Previsione shock sul mercato crypto: Hype e Hyper uniche altcoin a salvarsi?

Bitcoin domina mentre le altcoin crollano: Ethereum -9%, Solana -15%. Udi Wertheimer prevede un bagno di sangue, ma Bitcoin Hyper ha raccolto 7 milioni di dollari come asset promettente su cui investire.

Nell'ultima settimana, il sentiment nel mercato delle criptovalute è peggiorato in modo evidente. Bitcoin ha perso circa il 5%, mentre le altcoin hanno registrato cali ancora più marcati. Ethereum ha perso circa il 9% in sette giorni e Solana è scesa di circa il 15%. Le altcoin di secondo livello, come Dogecoin e Sui, hanno subito un duro colpo, perdendo quasi il 20% del valore in una settimana.

Gli esperti avvertono che questo potrebbe essere solo l’inizio di un crollo più ampio delle altcoin. Udi Wertheimer, sostenitore di Bitcoin, prevede un "bagno di sangue" per le altcoin, sostenendo che mancano di utilità e domanda sostenuta in questa fase di mercato. Mentre il capitale istituzionale si concentra su Bitcoin, le liquidazioni e la pressione di vendita da parte di trader inesperti potrebbero aggravare il calo.

Wertheimer individua un’eccezione in Hyperliquid, apprezzato per la sua solida posizione di mercato. Il suo messaggio è chiaro: Bitcoin dominerà il futuro, mentre le altcoin rischiano di perdere rilevanza, con poche eccezioni in grado di resistere alla tendenza ribassista.

Consideriamo i seguenti fattori:

Dominanza di Bitcoin: la crescente preferenza degli investitori istituzionali per Bitcoin riduce la domanda di altcoin.

Volatilità delle altcoin: la mancanza di utilità reale rende molte altcoin vulnerabili a crolli significativi.

Eccezioni promettenti: progetti come Hyperliquid mostrano resilienza grazie a una solida posizione di mercato.

Fattori macroeconomici: inflazione, tassi di interesse e tensioni commerciali influenzano le tendenze di mercato.

Mentre Udi Wertheimer mette in guardia da un drastico calo delle altcoin e sottolinea solo Hyperliquid come un aspetto positivo, Tom Tucker sottolinea la dimensione macroeconomica.

Fattori macroeconomici come inflazione, politica dei tassi di interesse e tensioni

commerciali influenzano anche i progetti crypto più solidi, determinando le tendenze di mercato a breve termine per il 2025. L’analista Tom Tucker evidenzia elementi chiave per agosto come i dati sull’inflazione statunitense (IPC, PPI, PCE) guideranno la politica della Federal Reserve; la riunione di Jackson Hole potrebbe rivelare segnali sui tassi; i conflitti commerciali e i dazi USA aggiungeranno incertezza.

Un solo impulso potrebbe alterare il sentiment di mercato. Nonostante ciò, progetti come HYPER, un nuovo Layer 2 dell’ecosistema Bitcoin, mostrano forza. Bitcoin Maxi è ottimista su tali iniziative, che potrebbero distinguersi in un mercato volatile. Bitcoin continuerà a essere al centro dell’attenzione nel 2025, poiché i recenti movimenti di mercato dimostrano quanto fortemente la valuta di riserva continui a plasmare l’intero ecosistema crypto. I periodi di aumento dei prezzi aumentano la fiducia, attraggono nuovi capitali e creano slancio per nuovi progetti basati sulle strutture di Bitcoin.

Che cos’è Bitcoin Hyper

Uno sviluppo recente è Bitcoin Hyper , innovativo progetto Layer 2. $Hyper ha raccolto 7 milioni di dollari nella sua prevendita, evidenziando la domanda per soluzioni che superino il ruolo di Bitcoin come mera riserva di valore. Il progetto combina la sicurezza della blockchain di Bitcoin con le prestazioni di moderne architetture di smart contract, integrando la Solana Virtual Machine per transazioni rapide, ideali per applicazioni Web 3 scalabili. Un bridge decentralizzato consente di convertire Bitcoin nativo in HYPER-BTC, utilizzabile in protocolli DeFi e pagamenti digitali, mantenendo la sicurezza della blockchain. Il token HYPER è multifunzionale, fungendo da mezzo di pagamento, strumento di governance e opportunità di staking con un APY del 160%. La visione di Bitcoin Hyper punta a rendere Bitcoin più versatile, grazie a tecnologie Layer 2, processi a conoscenza zero e applicazioni programmabili, garantendo scalabilità e protezione dei dati. Questo permette a Bitcoin di integrarsi nel Web 3 senza compromettere la sicurezza. Gli investitori possono acquistare HYPER prima dell’aumento di prezzo previsto tra 48 ore.







