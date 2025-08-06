Mirabilia “On the Road”: le tappe di Vernante e Chiusa di Pesio

C’è un’energia che si muove, che cambia luoghi e persone, che accende luci nei borghi e nelle città e trasforma piazze in teatri e teatri in spazi di partecipazione. È l’energia di Mirabilia un festival in continua evoluzione che da diciannove anni attraversa il Piemonte per portare il meglio del circo contemporaneo, della danza, del teatro, del teatro urbano, in un abbraccio tra arti e territori.

“People Have the Power”, è questo il titolo della XIX edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto. Per questa edizione programmate 56 compagnie da: Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Perù, Ucraina e Cile con 150 repliche, 50 location, 9 città, 11 prime assolute o nazionali, 16 debutti regionali.

“People Have the Power”, è un inno alla collettività, alla libertà, alla potenza dei sogni condivisi. Un omaggio a tutti i popoli — dall’Asia alle Americhe — che oggi lottano per la democrazia, è una riflessione sul nostro tempo e le sue fragilità.

Il titolo della diciannovesima edizione di Mirabilia è anche naturalmente un tributo a Patti Smith, a una delle figure femminili più dirompenti della storia del rock, alla suggestiva potenza dell'uso delle parole nelle sue canzoni. Un titolo che è visione, azione, dichiarazione di fiducia nella forza collettiva della cultura.

Mirabilia “On the Road”

Vernante dal 7 al 10 agosto

Mirabilia non si ferma nel mese di agosto e riprende il suo viaggio On the Road con destinazione Vernante, bellissimo comune dell’Alta Val Vermenagna, incastonato tra le montagne e la natura incontaminata. Divenuto celebre per i numerosi murales, sagome, statue, che fanno capolino dai muri, ma anche dalle porte, dalle finestre, raffiguranti la storia raccontata da Collodi del celeberrimo bambino-burattino Pinocchio.

Giovedì 7 agosto si inizia con Azioni Fuori Posto che presentano la performance di danza, Oltrepassare, in doppia replica alle 16.30 e alle 18; Un attraversamento poetico tra natura e gesto. Oltrepassare nasce in dialogo con i paesaggi attraversati, esplorando la soglia tra corpo umano e ambiente. Due interpreti – tra danza, movimento acrobatico e poesia visiva – si immergono nello spazio naturale per comporre una coreografia fatta di ascolto, cammino e contatto. Ogni elemento – una roccia, un ramo, un passaggio stretto – diventa parte della narrazione. Lo spettacolo, programmato nel contesto del progetto *Into the Woods*, si propone come esperienza site-specific da vivere in cammino, dove pubblico e performer condividono un percorso fisico e sensibile verso un oltre da immaginare insieme.

A seguire alle 20.45 (replica anche 8 e 10 agosto) animazione per bambini Prismadanza Baby dance

Alle 21.30 in chiusura di giornata Compagnia Samovar con Banda Storta Circus; il circo è vuoto, acrobati, giocolieri e gli animali sono tutti nelle loro carovane a dormire. I musicisti sono rimasti chiusi dentro al tendone, il “”capo”” del circo sbircia sotto tenda e scopre uno spettacolo tutto nuovo, lo show continua ma non come da copione. Lo spettacolo è la loro vita stessa, la convivenza tra musicisti nel loro luogo più caro, il palco. Valigie, telefoni, frutta, walzer, sassofoni, cappelli, paura, carte, tromboni e coltelli, questi sono gli ingredienti dello show più incredibile di sempre…

Venerdì 8 agosto primo appuntamento alle 17 con il teatro di figura, la Compagnia T.E.A presenta Canzonetta di Orlando, (replica alle 18.30 e il giorno successivo alle 16 e alle ore 18); Un bardo moderno racconta l’Orlando Furioso come fosse una ballata popolare. Tra cantastorie e cabaret, Marco Melia ci regala un monologo brillante, tagliente e poetico, in cui Ariosto incontra il teatro di parola contemporaneo. Una narrazione musicale e irriverente che gioca con i miti e con i versi.

A seguire alle 17.30 Prismadanza con Prismabanda Street Band; musica in movimento, danza tra le strade. Una banda che non si limita a suonare, ma danza, interagisce, gioca con lo spazio e con il pubblico. Prismabanda Street Band è una performance allegra e contagiosa, dove i musicisti diventano danzatori e le coreografie esplodono tra la gente.

In chiusura di serata alle 21.30 la Compagnia Hanami presenta Lusin; un viaggio delicato e potente tra terra e cielo. *Lusìn* — che in piemontese significa ‘luna’ — è uno spettacolo circense multidisciplinare che fonde acrobatica, danza, musica e arti visive in un racconto senza parole, fatto di atmosfere, sospensioni, emozioni pure. Sul palco, un mondo onirico prende forma: fragile e luminoso come il chiarore lunare. Gli artisti si muovono come corpi celesti in orbita, tessendo connessioni invisibili tra loro e con il pubblico. Uno spettacolo altamente tecnico, ma anche poetico ed intenso, adatto a ogni età, che incanta per la sua bellezza e profondità. *Lusìn* è un’esperienza da vivere con gli occhi spalancati e il cuore leggero.

Domenica 10 agosto ultima giornata della tappa di Vernante con le repliche di Compagnia T.E.A. e Prismadanza. Alle 18 un’anteprima di Faber Teater con Facciamoci delle domande; un viaggio nelle scuole della provincia di Cuneo, dove la filosofia prende vita tra banchi, giochi e dialoghi accesi. Diciotto progetti, dai bimbi della materna ai ragazzi delle superiori, per coltivare pensiero critico, etica e cittadinanza consapevole. Un’anteprima speciale racconta, con occhi curiosi e cuore aperto, come insegnanti e filosofi abbiano trasformato la scuola in un laboratorio di democrazia, confronto e libertà di pensiero. Uno spettacolo-documentario che ci fa entrare in aula… e ci invita a riflettere.

Alle 18.30 la Cie Bruboc con Woow; uno spettacolo esplosivo, dinamico, poetico e comico. *Woow* è una performance urbana in una narrazione senza parole fatta di stupore e incanto. Due personaggi surreali – tra clown, atleti e poeti – affrontano la sfida dell’equilibrio, della fiducia e della cooperazione, trasformando ogni azione in un’occasione per meravigliarsi. *Woow* non è solo un titolo, è il suono dello stupore condiviso. Perfetto per tutte le età, un piccolo grande viaggio tra corpo e immaginazione.

In chiusura alle 21.30 Chilowatt con Rex; e se Nikola Tesla fosse stato un giocoliere? O magari un musicista? REX è un’esperienza elettrizzante: un bizzarro scienziato, tra invenzioni improbabili, giocoleria e acqua ad alta pressione, trasforma la strada in un laboratorio poetico e comico. Elettrodi musicali, fontane danzanti umane, marchingegni assurdi: tutto si mescola in uno spettacolo travolgente, dove la tecnologia diventa mezzo per ritrovare l’umanità. Un viaggio esplosivo tra scienza, immaginazione e arte di strada, per riscoprire la meraviglia del contatto diretto — e un pizzico di follia creativa.

Chiusa di Pesio, dal 12 al 14 agosto

A partire da martedì 12 agosto Mirabilia On the Road si trasferisce per la prima volta nel comune di Chiusa di Pesio tra monti e splendide certose, per portare le sue proposte di circo, teatro urbano e giochi di piazza.

Primo appuntamento in programma martedì 12 agosto con la Compagnia Storie di Piazza che presenta l’anteprima dello spettacolo, Inferno - Nel cuore della selva; una performance immersiva che trasforma il bosco in un viaggio dantesco. *Inferno* di Storie di Piazza ci accompagna tra alberi e radure alla scoperta di dannati, colpe, passioni e redenzioni. È un rito teatrale a tappe, una processione tra parole, ombre, musica e visioni, che coinvolge pubblico e attori in un’unica esperienza collettiva. Sostenuto all’interno del progetto *Into the Woods*, *Inferno* è realizzato grazie a Fondazione CRC con dispositivi completamente sostenibili, senza uso di elettricità da rete o impianti invasivi: solo luci e audio alimentati a energia solare, suoni diffusi in acustica, costumi e materiali naturali. Un esempio concreto di teatro ecologico, emozionante e potente. Da vivere nell’ombra degli alberi, a piedi, con tutti i sensi accesi.

Mercoledì 13 agosto alle ore 16 e in replica alle ore 18, dopo aver fatto tappa a Vernante, la Compagnia Azioni Fuori Posto presenta la performance di danza, Oltrepassare mentre alle ore 17 ritorna il Melarancio con la Battaglia dei Cuscini; centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti, che coinvolge giovani, bambini, genitori e nonni. Questa pazza ed inoffensiva lotta a colpi di cuscino, prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti. Ad un preciso segnale tutto si ferma e la battaglia si conclude in un soffio di piume. Prima di salutare il pubblico esausto, un grande telo colorato invita gli spettatori a sedersi: ben presto ci si trova su un cuscino gigante, pieno d’aria, su cui è possibile nuotare, rotolare, gattonare e ovviamente riposarsi dopo tanta fatica. Alle ore 21 ancora la Compagnia Hanami con Lusin.

Giovedì 14 agosto ultima giornata per Chiusa di Pesio con la Cie Bruboc che ripropone lo spettacolo Woow e alle ore 21 Cometa Circus con Cometa; una coppia che vi conquisterà con la loro complicità e le loro abilità circensi, capaci di coinvolgere il pubblico con il loro entusiasmo ad un ritmo tutto tropicale. Giocolieri di emozioni e oggetti, sapranno incantarvi con la ruota cyr, mantenervi con il fiato sospeso in sorprendenti acrobazie aeree e scatenare incontenibili risate mantenendosi in equilibrio al monociclo.

Anche il Microcirco, come già per le edizioni passate, sarà presente per tutta la durata delle due tappe di Vernante e Chiusa di Pesio, per allietare i più piccoli. Sono i giochi di un tempo con un brillante vestito di festa! E’ un gustoso svago di un sorprendente, piccolo Microcirco. Una deliziosa Giostrina Retrò a soli 4 posti, e ancora un grande Cavallo di Legno da cui essere trainati, Vespe anni 60 da cavalcare, Bolle di Sapone Giganti, il Tiro ai Barattoli e la Pesca delle Ochette per misurare la propria destrezza e il laboratorio artistico Giracolore per dipingere in libertà. Per gli appassionati di musica meccanica un Piano Melodico Giovanni Racca del 1870 e un organetto a manovella fine ‘800.

INFO E BIGLIETTI: Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico.

I biglietti saranno acquistabili anche presso la biglietteria fisica presente in ogni tappa del Festival, in particolare i biglietti per gli spettacoli programmati a 2,00€ e speciali carnet a prezzo agevolato per la tappa di Cuneo saranno acquistabili solo presso la biglietteria fisica.

