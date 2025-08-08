Quali sono i match più importanti tra Italia e Francia? Ecco il derby d’Europa

La storia calcistica della Francia e dell’Italia va oltre le scommesse sportive dell’ultimo quarto di secolo, perché bisogna tornare indietro nel tempo fino al 1910, per trovare il primo match tra queste due Nazionali, che corrisponde anche alla prima gara in assoluto degli Azzurri, a quel tempo vestiti di bianco.

Questo è il primo match in assoluto della Nazionale Italiana, disputato il 15 maggio del 1910 a Milano, con gli Azzurri che stendono i Francesi 6 - 2 e il primo gol della storia della Nazionale di Pietro Lana, che realizza una tripletta per l’occasione.

Le prime due vittorie dell’Italia nei mondiali del 1938 e del 1978

Il 12 giugno del 1938 l’Italia campione del mondo nel 1934 affronta la Francia ai quarti di finale, in quell’edizione Vittorio Pozzo vincerà la sua seconda Coppa del Mondo e l’Italia spazza via i francesi con un secco 3 - 1: doppietta di Piola e gol di Colaussi.

Tra i match importanti di queste due nazionali, segnaliamo l’esordio del Mondiale 1978, con gli Azzurri che battono 2 - 1 i Galli con i gol di Rossi e Zaccarelli. Per ora niente di rilevante, ma gli anni 2000 ci regaleranno due match epici tra queste squadre.

La vittoria francese ai quarti dei Mondiali 1998

I Mondiali del 1998 si giocano proprio in Francia e gli Azzurri sfidano i padroni di casa ancora ai quarti, con un match agguerrito che però termina 0 - 0 e Baggio che con un tiro accarezza la traversa nei supplementari. I Francesi la spuntano ai rigori e poi vincono la loro prima Coppa del Mondo.

Euro 2000: il golden gol letale di Trezeguet

Gli Azzurri superano in semifinale i padroni di casa dell’Olanda, con gli Orange che non si danno per vinti fino ai supplementari. Questo è il famoso match in cui Totti fece il cucchiaio.

La finale è Francia - Italia, due super potenze calcistiche che vantano nomi come Zidane, il già citato Totti, Cannavaro, Thuram, Nesta, Deschamps, Djorkaeff, Maldini e tanti altri campioni.

Del Vecchio segna al 55esimo minuto e l’Italia assapora la vittoria dell’Europeo fino al 94esimo, quando Wiltord pareggia i conti: si va ai supplementari.

In quel periodo c’era la regola del golden gol, ossia chi segnava il primo gol durante i supplementari vinceva: tutti a casa.

Nel secondo tempo supplementare al 103esimo è Trezeguet a regalare il golden gol, in un torneo che si conclude con la seconda vittoria europea dei francesi.

Mondiali 2006: ancora ai rigori, che condannano la Francia

Questo è l’ultimo e il più importante match tra Italia e Francia, protagoniste di una delle finali di Coppa del Mondo più entusiasmanti, nonostante il risultato finale di 1 - 1.

In questo match non sono protagonisti i gol, perché ci sono delle personalità uniche nel panorama calcistico, soprattutto nell’Italia allenata da Marcello Lippi.

Gli Azzurri scendono in campo con Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi e Grosso, Gattuso, Pirlo, Perrotta, Camoranesi, Totti e Toni. Tra le file francesi Barthez, Zidane, Viera e Thuram hanno la possibilità di vincere il secondo Mondiale. Zizou segna su rigore al settimo minuto e c’è il primo sussulto perché la palla colpisce la traversa e supera di poco la linea, dando l’illusione di non essere entrata.

Gli Azzurri rivivono tutti i demoni della finale mondiale persa nel 1994 ma anche della finale di Euro 2000, tuttavia, al 19esimo minuto Materazzi vola più in alto di tutti su calcio d’angolo e l’Italia pareggia i conti: 1 - 1.

Nel resto del match è Buffon a diventare il protagonista, prima che arrivi la famosa testata di Zidane a Materazzi durante i supplementari. Ai rigori Trezeguet sbaglia il secondo tiro, ma Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e infine Grosso, portano l'Italia sul tetto del mondo per la quarta volta: il cielo è Azzurro sopra Berlino.







