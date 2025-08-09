Cannes investe nel futuro del calcio: inaugurato il nuovo campo in erba ibrida al Mûriers III

Il campo sportivo Mûriers III, nel cuore del complesso Pierre de Coubertin a La Bocca, si rifà il look. Mercoledì 6 agosto 2025, il sindaco di Cannes, David Lisnard, ha inaugurato ufficialmente la nuova era dello storico terreno d’allenamento dell’AS Cannes Football e dell’USCBO: un campo completamente ristrutturato e dotato di un manto erboso ibrido di ultima generazione, già conforme agli standard delle competizioni nazionali.



L’intervento, finanziato integralmente dalla Mairie con un investimento di 2,3 milioni di euro, si inserisce nel più ampio progetto municipale “Cannes, capitale dello sport all’aria aperta”, lanciato nel 2016 con l’obiettivo di modernizzare le infrastrutture sportive e incentivare l’attività fisica per tutti, dai dilettanti ai professionisti.





«Abbiamo voluto rispondere alle esigenze crescenti dei nostri club con una struttura all’altezza: resistente, durevole, esteticamente curata e con un basso impatto idrico. Un impianto all’avanguardia per uno sport accessibile, inclusivo e in grado di unire la comunità», ha dichiarato il sindaco Lisnard durante l’inaugurazione.



Un campo all’altezza dei grandi club

Il Mûriers III, utilizzato quotidianamente per allenamenti e campionati, era sottoposto a un’intensa usura, aggravata dal deterioramento del sistema di drenaggio, che rendeva il terreno spesso impraticabile in caso di pioggia.



Per garantire condizioni di gioco ottimali tutto l’anno, la Mairie ha optato per una soluzione tecnologicamente avanzata: 7.700 metri quadrati di erba ibrida, rinforzata da fibre sintetiche verticali, identica a quella installata nel 2023 sul campo d’onore del complesso. Il risultato? Un terreno resistente all’uso intensivo, drenante, esteticamente gradevole e sempre pronto all’uso.





Tutti i lavori realizzati

Il cantiere, durato dal 18 marzo al 1° luglio 2025, ha visto un’ampia serie di interventi tecnici:

Rimozione completa della vecchia superficie;

Livellamento e nuovo sistema di drenaggio;

Impianto d’irrigazione automatico di ultima generazione;

Posa della nuova erba ibrida;

Tracciatura regolamentare per il calcio a 11;

Installazione di recinzioni colorate AS Cannes, para-palloni da 4 metri e rifiniture in erba sintetica lungo i bordi.



Un investimento strategico per tutto il complesso Coubertin

La riqualificazione del Mûriers III rappresenta solo una tappa di un più ampio piano di valorizzazione del complesso Pierre de Coubertin, che ospita ogni anno migliaia di sportivi. Tra i lavori recenti:

Nuova illuminazione al campo Raymond Gioanni (consegna prevista ottobre 2025);

Campo d’onore rinnovato con erba ibrida nel 2023;

Restauro delle tribune Est e Ovest nel 2019;

Installazione di erba sintetica al campo Domergue nel 2018.





