Ferragosto da ballare: Le Vele Alassio si conferma capitale della nightlife internazionale!

Il cuore dell'estate batte forte ad Alassio, e Le Vele si prepara a celebrarlo con una settimana esplosiva all'insegna della musica, dell'eleganza e del divertimento. In occasione di Ferragosto, lo storico Club affacciato sul mare si trasforma in un palcoscenico d'eccezione, pronto ad accogliere artisti di fama internazionale con eventi tematici,

dj set esclusivi e ospiti capaci di infiammare le notti liguri.



Un programma ricchissimo, pensato per un pubblico esigente e appassionato, pronto a vivere sette giorni di pura magia.



Martedì 12 agosto - ore 23:00 - CERTE NOTTI



La settimana si apre con una serata dedicata alla grande musica italiana: dalle hit dell'estate 2025 ai classici intramontabili. Un viaggio emozionante tra passato e presente, per cantare a squarciagola e iniziare con il piede giusto. Un inno alla leggerezza, alla nostalgia e al divertimento più autentico.



Mercoledì 13 agosto - ore 23:00 - MAMACITA



Il party ufficiale di Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban torna a Le Vele. Mamacita è un vero e proprio show, tra visual spettacolari, coreografie esplosive e sonorità latine irresistibili. Una notte rovente, pensata per chi ama ballare fino all'alba.



Giovedì 14 & Venerdì 15 agosto - ore 23:00 - FERRAGOSTO ALASSIO 2025 con Dreamers



Due serate consecutive per celebrare il Ferragosto con Dreamers, il concept onirico che trasforma il Club in un mondo sospeso tra sogno e

realtà.

Giovedì: protagonista Stefano Pain, accompagnato da Francis Key, per un set potente e coinvolgente.

Venerdì: il ritorno di Giorgio V., ancora una volta affiancato da Francis Key, per una serata che unisce energia e una raffinata vena nostalgica.

In entrambe le serate, il sound sarà arricchito dalla presenza del resident DJ Tigani. Due notti tra luci, atmosfere immersive e musica ad alto impatto.



Sabato 16 agosto - ore 23:00 - STYLHERTZ



Il sabato sera firmato Stylhertz si conferma tra gli appuntamenti più attesi della Riviera. In consolle, Francis Key celebra 25 anni di carriera con un extended set esclusivo: un viaggio sonoro dal carattere inconfondibile. Al suo fianco, ancora una volta, l'energia esplosiva del resident DJ Tigani. Una notte dal respiro internazionale, pensata per i

veri amanti della dance elettronica.



Domenica 17 agosto - ore 16:00 - CHANGE YOUR MIND: Daytime con Ricardo Villalobos



La domenica prende vita alla luce del sole con il Daytime firmato Change Your Mind. Ospite speciale Ricardo Villalobos, leggenda vivente della musica elettronica e simbolo indiscusso della scena underground internazionale. In consolle, insieme a lui, Alexander Skanche e Vithz, due talenti in ascesa della scena contemporanea. Una giornata che

promette emozioni intense, in un'atmosfera unica dove la musica incontra il mare.



Domenica 17 agosto - ore 23:00 - CHANGE YOUR MIND: Nighttime con Paco Osuna



La notte continua con un evento di altissimo livello: protagonista Paco Osuna, icona della scena Techno e Tech House mondiale. Celebre per i suoi set dinamici, ricchi di groove e intensità, Paco Osuna porterà al Club un'energia travolgente. Insieme a lui, Youniverse e Proudly People completano una line up potente e immersiva, pronta a chiudere la

domenica in grande stile.



La settimana prossima:



Martedì 19 agosto - ore 23:00 - BOB SINCLAR



Le Vele Alassio ospita uno degli artisti più amati della scena internazionale: Bob Sinclar. Il leggendario DJ e produttore francese fa tappa ad Alassio con i suoi successi senza tempo, per una serata destinata a entrare nella storia. Ad aprire e chiudere la pista, Francis Key, protagonista indiscusso delle notti del Club. Un evento che unisce stile, ritmo e carisma, pronto a infiammare l'estate.



Mercoledì 20 agosto - ore 23:00 - CHANGE YOUR MIND con Deborah De Luca



Dai più importanti festival internazionali torna Deborah De Luca, una delle DJ più seguite e amate della scena del clubbing mondiale. Una presenza speciale, da sempre legata alle notti liguri. Ad aprire la serata ci sarà Valentinø, storico volto e sound estremo del party Change Your Mind.



Una settimana di Ferragosto all'insegna della musica, dell'energia e della qualità, con artisti di fama internazionale e un'atmosfera impareggiabile nel cuore della Riviera.



L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721