Un mandala per Ospedaletti con i Monaci Tibetani del Washul Mentsen del Monastero di Drepung Gomang

Anche quest’anno, forte del successo riscosso dalle precedenti edizioni degli anni passati e grazie alla fondamentale ospitalità offerta dal Comune di Ospedaletti che sostiene l’iniziativa, l’Istituto Studi di Buddhismo Tibetano di Milano Ghe Pel Ling porta ancora una volta i monaci tibetani ad Ospedaletti per la costruzione di un Mandala di sabbia della Compassione.

Quest’anno protagonisti dell’iniziativa volta a raccogliere fondi per il mantenimento delle strutture monastiche e delle scuole residenziali ricostruite dagli esuli tibetani nel sud dell’India, sono i monaci tibetani del Washul Mentsen provenienti dal monastero di Drepung Gomang nello stato del Karnataka nel Sud dell’India.

I monaci oltre a realizzare un Mandala di sabbia colorata, risultato di un lungo e meticoloso lavoro, una delle più alte espressioni spirituali e artistiche della tradizione buddhista e al tradizionale mercatino di artigianato, celebreranno “Puje” (cerimonie rituali) e daranno benedizioni a chiunque ne fosse interessato e sarà anche organizzato un momento di benedizione dedicato agli animali da compagnia.

Di seguito un elenco delle attività che faranno da cornice alla realizzazione del Mandala:

Martedì 12 Agosto

Ore 18,30 cerimonia di purificazione del luogo ove verrà realizzato il Mandala e inizio della sua costruzione.

Giovedì 14 Agosto

Giornata dedicata agli amici animali: ore 22,00 benedizione degli animali da compagnia di qualsiasi tipo siano.

Venerdì 15 Agosto

Ore 22,00 “Puja del Buddha della Medicina”; questo genere di benedizioni hanno lo scopo di invocare l’attenzione benevola del Buddha a beneficio di tutti gli esseri senzienti per aiutarli ad avere una vita più serena. Nello specifico il Buddha della Medicina è una manifestazione dell’Essere Illuminato che appare come colui che guarisce dalle malattie fisiche e dai difetti mentali. Questo genere di cerimonie sono eseguite nel loro stile unico tradizionale: cantate con differente suono ritmico e accompagnate dal suono degli strumenti musicali rituali.

Sabato 16 Agosto

Ore 22.00 Avverrà la suggestiva cerimonia finale: la dissoluzione del mandala. Un momento molto emozionante e denso di significato, che ha lo scopo di ricordare a noi tutti la natura transitoria della realtà e della nostra stessa vita.

Una parte della sabbia benedetta sarà distribuita tra i partecipanti e la rimanente sarà in seguito dispersa in mare per benedire tutti gli esseri marini.

Si ritiene che i mandala agiscano come mezzo di purificazione e guarigione e che assistere alla loro costruzione sia una fonte di benedizioni. Inoltre, portano pace e armonia nel luogo in cui vengono creati.

Nel corso delle giornate dedicate all’iniziativa sarà possibile incontrare i monaci e i rappresentanti del Ghep Pel Ling che saranno lieti di rispondere a domande e curiosità relative alla cultura tibetana in un’ottica di approfondimento e scambio che va al di là del rapporto fideistico perché non è necessario essere buddisti per godere dell’arricchimento che questo genere di opportunità può offrire a tutti noi.