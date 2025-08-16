Dario Biato Real Estate porta la tua casa sui mercati esteri: “Strategie mirate per valorizzare ogni immobile”

Vendere casa non significa più limitarsi al mercato locale o nazionale. Con Dario Biato Real Estate, oggi è possibile proporre il proprio immobile anche all’estero, in Paesi dove la domanda è alta e il potere d’acquisto è spesso superiore.

“All’interno delle mie agenzie – spiega Dario Biato, titolare dell’agenzia – c’è la possibilità di proporre sui mercati esteri la propria abitazione. Lo facciamo con un sistema ormai consolidato, che prevede una figura dedicata esclusivamente a questo lavoro: una persona che, ogni giorno, monitora le richieste provenienti dal mercato europeo e non solo, per le nostre proprietà”.

Questa apertura ai mercati internazionali può rappresentare un’opportunità preziosa soprattutto per quei proprietari che vogliono vendere a un prezzo più competitivo o raggiungere acquirenti con maggiore capacità di spesa. “Se un cliente ci affida l’incarico in esclusiva – prosegue Biato – realizziamo un piano di marketing mirato, costruito su misura per il suo immobile, con un posizionamento strategico su mercati oggi molto attrattivi e in forte fermento, come Francia, Olanda, Svizzera e Germania, senza dimenticare i Paesi emergenti”.

Tra le sorprese di questa fase storica, ci sono anche mercati extraeuropei in forte crescita. “In Liguria, e in particolare nelle province di Savona e Imperia, stiamo ricevendo richieste persino dall’Uruguay – racconta Biato –, un Paese che negli ultimi anni ha visto crescere il PIL e formarsi una classe media con un forte interesse per l’Italia. Molti uruguaiani hanno origini italiane e questo aumenta il fascino del nostro mercato”.

Anche la Romania rientra tra i bacini di interesse, con un legame culturale e affettivo che continua ad attrarre potenziali acquirenti. Ma Dario Biato Real Estate non si concentra esclusivamente su immobili di lusso: “Il nostro obiettivo è valorizzare qualsiasi tipo di abitazione – precisa – mettendola nelle condizioni migliori per essere venduta. Non importa che sia una villa di pregio o un appartamento di taglio medio: la strategia si costruisce in base alle sue caratteristiche e al pubblico giusto”.

I risultati finora ottenuti confermano l’efficacia del metodo. “Chiunque voglia capire come funziona il processo – conclude Biato – può venire in una delle nostre sedi. Un nostro agente sarà pronto a spiegare passo dopo passo le opportunità che possiamo offrire e come trasformare una vendita in un successo, anche oltre confine”.

Dario Biato Real Estate – Con trent’anni di esperienza, è una realtà in continua evoluzione, con sedi operative a Genova, Savona, Imperia, Alessandria, Verona e Durazzo (Albania). L’agenzia coniuga professionalità, innovazione e una forte componente umana, mantenendo sempre uno sguardo aperto verso le nuove sfide del mercato.