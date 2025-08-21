Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Appuntamenti imperdibili
- Festival pyromélodique - Il 21 & 24 agosto - Antibes & Juan-les-pins - In programma:il 21 agosto alle 22:00 nella baia di Juan-les-Pins
- il 24 agosto alle 22:00 lungo la strada costiera tra il Fort Carré e le spiagge della Brague
- Braderie des commerçants d'Antibes - Dal 21 al 24 agosto - Vieille Ville - Antibes
Diversi
- L'art de rue accompagne votre été - Il 22 agosto - Vieille Ville - Antibes
- Tournoi des ombrelles squash - Dal 25 al 28 agosto - Riviera Squash Antibes – Antibes - stage enfants d’été
- Activités nature bien être forme 06 - Camp Aventure ados - Dal 25 al 30 agosto
- Stages sportifs – Fino al 30 agosto
- Soirée blanche de la fontonne - Il 30 agosto - Place Jean Aude - Antibes
Teatro
Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes
- Mary Curry-Poppyns et la forêt des 5 sens - Il 30 & 31 agosto ore 15
Mostre – Esposizioni
- Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes
- Winter / parker - Fino al 31 agosto - Casemate Comte – Antibes
- Opale en folie - Fino al 31 agosto - Casemate 19 – Antibes
- Empreintes - Fino al 31 agosto - Casemates 25 e 26 – Antibes
- L’objet du moment : un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’Archéologie – Antibes
- Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A.Camus – Antibes
- Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes
- Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman
- Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes
- Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes
- Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur - Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese – 26 agosto ore 9,30
- Vecchia Antibes in inglese – 27 agosto ore 9,30
- Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti – 25 agosto ore 9,30
- Tour gastronomico – 21 & 28 agosto ore 9,30
- Scoprire le arti e i mestieri - 22 agosto dalle 16 alle 18,30
AURON
Trail de l’Energie
Competizione sportiva
Da sabato 23 a domenica 24 agosto 2025 dalle 9 alle 18.
Place centrale
BEAULIEU SUR MER
I Notturni di Beaulieu-sur-Mer - Concerto
Fino al 27 Agosto 2025
Nocturnes des mercredis de l’été :
27/08 : Los Chulos (Gipsy)
Place Marinoni
Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Kérylos
Impasse Gustave Eiffel
BEAUSOLEIL
Giovedì musicali
Giovedì 21 agosto da 21:00 a 00:00
Mairie de Beausoleil, 27 boulevard de la République
BEUIL
Venerdì 22 agosto 2025 ore 21
Place de l'Église
Penny Mac Quartet
BREIL SUR ROYA
Festival La Route royale des orgues 2025: Cine-concerto a Breil-sur-Roya - "L'organo celebra i 130 anni dalla nascita del cinema!
Sabato 23 agosto da 20:30 a 23:00
Association Sancta-Maria in Albis
CAGNES SUR MER
Fuochi d’artificio all’ippodromo della Costa Azzurra
23 agosto
Hippodrome de la Côte d'Azur
CANNES
Visite du quartier Montfleury
Giovedì 21 agosto 2025
Horaire(s) :
9h30
23 boulevard Montfleury, Cannes (devant la résidence Le Gallia)
Squares dansants
Giovedì 21 agosto 2025
Horaire(s) :
De 20h30 à 00h30
Pointe Croisette
Square de Verdun
Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid
Nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Giovedì 21 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Boulevard Jean Hibert, Cannes
Lecture d'histoires pour les tout petits
Sabato 23 agosto 2025
Horaire(s) :
10h00
Pôle culturel municipal Cannes République
Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary
Place Taras Chevtchenko - Commandant Maria
Kervenka (France) – Fuochi d’artificio
Thème : La maturité en lumière (hors compétition)
Domenica 24 agosto 2025
Horaire(s) :
22h
Baia
Le Bal de l'Amour
Le Bal des Fous
Domenica 24 agosto 2025
Horaire(s) :
De 16h à 0h30
Terrasse Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Nocturnes cannoises - Place du marché de La Bocca
Mercoledì 25 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Marché provençal de La Bocca
Place Paul Roubaud
Fête de la Saint-Barthélemy
Fino a sabato 23 agosto 2025
Palais des Victoires
2 avenue Maurice Chevalier
Le Bal des Fous 2025
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
De 16h à 0h30
Terrasse Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Luna Park
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
Ouvert tous les jours de 20h à minuit
Parking Coubertin
7, avenue Pierre Poési
Visites guidées du Fort Royal
Fino a martedì 30 septembre 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45 (plusieurs visites par jour)
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Mostre - Esposizioni
Exposition - L'art de James Cameron
Dans le cadre du Musée éphémère du Cinéma
Fino a domenica 24 agosto 2025
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Marcel Pagnol et le secret du Masque de fer
Fino a Domenica 31 agosto 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 21 settembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
L'art de faire mouche !
Lance-pierres sculptés d'Afrique de l'Ouest
Fino a domenica 2 novembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h (jusqu'à 21h les mercredis)
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CANTARON
Giovedì 21 agosto 2025 ore 21
Place de l'École
POP LEGEND
CAP D’AIL
Les lumières du Voyage, Olivier Desvaux - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Les Camélias
Avenue Raymond Gramaglia
CASTELLAR
Mostra fotografica del Club Photo Menton
Fino al 22 agosto
1 place Clemenceau
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
CHÂTEAUNEUF-D'ENTRAUNES
Sabato 23 agosto 2025 ore 21
Place de la Fontaine
PACHA & POTE
COLLONGUES
Venerdì 22 agosto 2025 ore 21
Forum des Loisirs
Swing and co
COLOMARS
Venerdì 22 agosto 2025 ore 21
Salle Bauma au Fort Casal
Il était un fois Cloclo / Le Concert
ENTRAUNES
Sabato 23 agosto 2025 ore 17
RIVES DU BOURDOUS
Narcisse et les miroirs
ESCRAGNOLLES
Sabato 23 agosto 2025 ore 21
Place de la Colette
Nina Papa Quartet
EZE
Exposition F. Suzanne
Fino al 31 Agosto 2025
Galerie municipale
GORBIO
Festa di San Bartolomeo
23 agosto > 24 agosto
Village et Vallées
ISOLA
Proiezione del film “Alexandre, fils de berger”
Venerdì 22 agosto 2025 alle 14.
Isola 2000
Festival del benessere
Da venerdì 22 a domenica 24 agosto 2025.
Isola 2000
Teatro Nazionale di Nizza
Venerdì 22 agosto 2025.
Bureau d'Information Touristique d'Isola Village
11 rue de la Liberté
Concerto di musica classica
Mercoledì 27 agosto 2025.
Un concerto all'aperto che ripercorre i grandi successi della musica classica.
Salle Mercière
LA BOLLENE VESUBIE
Exposition sur Turini
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle
LA BRIGUE
Concert chorale La cle des chants Le pradet
Sabato 23 agosto da 18:00 a 19:30
Collegiale Saint Martin La Brigue, Collegiale Saint Martin La Brigue
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Fino al 19 ottobre
Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA GAUDE
Lez’Artistes Enpoche
Esposizione
Fino al 21 Agosto 2025
Centre culturel La Coupole
7396 route de Cagnes
LA ROQUE-EN-PROVENCE
Sabato 23 agosto 2025 ore 21
Halle
La Banda a Cana
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
Venerdì 22 agosto 2025 ore 21
Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne
LEOCED & FRIENDS
LA TURBIE
Visite drammatizzate: "Valeria Cornelia, la voce di Roma in La Turbie
Mercoledì 27 agosto da 11:00 a 15:00
Trophée d'Auguste, avenue Albert Ier de Monaco
LE BROC
Venerdì 22 agosto 2025 ore 21
Amphithéâtre du Broc
FERNANDEL
L'ESCARÈNE
Venerdì 22 agosto 2025 ore 21
Jardin d'Enfants
La Banda a Cana
LES FERRES
Sabato 23 agosto 2025 ore 21
Place de l'Église
Ma Musique Du Monde Francois Arnaud
LE TIGNET
Lunedì 25 agosto 2025 ore 21
Place Dubois
MERCI JULIEN
LEVENS
Giovedì 21 agosto 2025 ore 21
Le Rivet - Halle
Magic Moments
Exposition “De l’ombre à la lumière” Claire VALENTI & Antony BOIVERT
Fino al 6 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Tranne 14 luglio e 15 agosto.
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
LUCÉRAM
Giovedì 21 agosto 2025 ore 21
Salle
JOE DASSIN LOUD LOVE
MANDELIEU-LA-NAPOULE
Martedì 26 agosto 2025 ore 21
Place de France - Place du Centre Ville
ZIGGY'S BAND - Tribute David BOWIE
MASSOINS
Giovedì 21 agosto 2025 ore 21
Place du Village
GENESYA
MENTON
Visita guidata del Grand Hôtel National
Giovedì 21 agosto da 10:00 a 10:45
Grand Hôtel National, 7 chemin des terres chaudes, Allée des Acacias
Viaggio in mare - Alla scoperta della Costa Azzurra
Giovedì 24 luglio da 08:30 a 10:30 / Giovedì 31 luglio da 08:30 a 10:30 / ...
Navire le Brigantin - Vieux Port de Menton,
Quai Napoléon III
Visita insolita: I fantasmi di Garavan
Giovedì 21 agosto da 20:30 a 22:00
61 boulevard de Garavan (en face)
Ma ville est une fête
Venerdì 22 agosto da 21:00 a 23:00
Concerto
Promenade du Soleil
Visite guidée sensorielle de la Basilique, Laissez-vous conter Menton
Venerdì 22 agosto da 14:00 a 14:45
Parvis Saint Michel
Bal du soleil
Sabato 23 agosto da 20:00 a 23:00
Espace Rondelli
Soirée Karaoké
Lunedì 28 luglio da 19:00 a 23:00 / Lunedì 4 agosto da 19:00 a 23:00 / ...
Esplanade Francis Palmero
Soirée Ping Pong
Martedì 29 luglio da 19:00 a 23:00 / Martedì 5 agosto da 19:00 a 23:00 / ...
Tennis da tavolo
Stade Rondelli
Scène du mercredi : Nostalgie "Génération 80"
Mercoledì 27 agosto da 21:00 a 23:00
Concerto
Esplanade des Sablettes
Soirée Jeux Vidéos
Mercoledì 27 agosto da 19:00 a 23:00
Videogiochi
Esplanade Francis Palmero
Visita guidata alle mostre
Mercoledì 27 agosto da 14:30 a 15:15
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Mercoledì 27 agosto da 10:00 a 11:30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: Mentone Art Déco
Mercoledì 23 luglio da 10:00 a 10:45 / Mercoledì 6 agosto da 10:00 a 10:45 / ...
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Apertura della Casa dou Païgran
Fino al 25 ottobre 2025
5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton
Ogni sabato dalle 14 alle 18
La Capeline de Menton
Mostre - Esposizioni
Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto 2025
Galerie des Musées,
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Jean Cocteau / Le trésor du château, mostra sulla ceramica e il Mediterraneo
Fino al 31 agosto 2025
Esposizione
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto 2025
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata: Basilica di Saint-Michel
Fino al 26 agosto
Basilique Saint-Michel Archange de Menton,
Parvis de la basilique Saint-Michel,
Place de l'église
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
Sai Galaxy ft Oby Onyioha
DaL 22 al 23 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
21h00
Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace
Initiation plongée sous marine
Il 27 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
09h30
Route de la Piscine
Tamo Junto
Il 27 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
21h00
Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace
Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace
Exhibitions - "6th Monaco Art Week"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace
Mostre - Esposizioni
Monaco et les Napoléon(s). Destins croisés
Fino al 31 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce
"Il était une première fois". 40th Anniversary of the Stade Louis-II
Fino a domenica 31 agosto 2025
Stade Louis II
7, avenue des Castelans
Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino al 31 agosto 2025
Grimaldi Forum
10 Av. Princesse Grâce
Exposition - Demain l'Océan ?
Da 4 luglio A 7 settembre 2025
Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier
4 Quai Antoine 1er
Les Années folles de Coco Chanel
Fino al 5 ottobre 2025
Nouveau Musée National de Monaco
56, boulevard du Jardin Exotique
Exposition - Le patrimoine architectural de Monaco
Fino al 5 ottobre 2025
Avenue Saint-Martin
Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE
Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
NIZZA
Le Legs – Marivaux - Teatro
Giovedì 21 agosto 2025 da 20:30.
Venerdì 22 agosto 2025 da 20:30.
Martedì 26 agosto 2025 da 20:30.
Giovedì 28 agosto 2025 da 20:30.
Sabato 30 agosto 2025 da 20:30.
Domenica 31 agosto 2025 da 20:30.
Per la sesta edizione del Summer Rendez-vous, torna la saga di Marivaux!
Sotto un cielo stellato, nella frescura delle valli del nostro entroterra, spesso in luoghi atipici, venite a scoprire la prossima creazione di Muriel Mayette-Holtz: Le Legs.
Tournée dans plusieurs communes de la Métropole
Eté en scène
Fino al 23 Agosto 2025
Mercoledì 20 agosto 2025 da 20:30.
Giovedì 21 agosto 2025 da 20:30.
Venerdì 22 agosto 2025 da 20:30.
Martedì 26 agosto 2025 da 20:30.
Giovedì 28 agosto 2025 da 20:30.
Sabato 30 agosto 2025 da 20:30.
Domenica 31 agosto 2025 da 20:30.
Tournée dans plusieurs communes de la Métropole
Glam” Jazz, Concerto
Giovedì 21 agosto 2025 da 20.
Espace Lympia
2 quai Entrecasteaux
Crossover Festival – 16e édition - Festival
Venerdì 22 agosto 2025.
Venerdì 5 settembre 2025.
Sabato 6 settembre 2025.
Nice
Vernis Rouge - Concerto
Venerdì 22 agosto 2025 alle 20.
Château de Crémat
442 chemin de Crémat
L’Impasse Comedy Club - Teatro
Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Une journée à l’opéra - Performance artistica
Fino al 31 Agosto 2025
Il mercoledì, giovedì, venerdì, festivi e fine settimana dalle 15 alle 21.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Mostre - esposizioni
Le chant des sirènes
Fino al 23 Agosto 2025
Le 109
89 Route de Turin
Ugo Schiavi – La Zone de Minuit
Fino al 24 Agosto 2025
Le 109
89 Route de Turin
Becoming Ocean : a social conversation about the ocean
Fino al 24 Agosto 2025
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Liquid Grounds - Esposizione
Fino al 24 Agosto 2025
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Blue Ocean – Expériences immersives & Expositions inédites - Esposizione
Fino al 31 Agosto 2025
Centre Commercial Nicetoile
30 av Jean Médecin
Océan, mère des Hommes – L’Homme et la Mer
Fino al 31 Agosto 2025
Bibliothèque Romain Gary
21 Boulevard Dubouchage
Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione
Fino al 07 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
GIS.L - Esposizione
Fino al 7 Settembre 2025
Galerie Lou Babazouk 2
5 rue Benoit Bunico
ISA.M - Esposizione
Fino al 7 Settembre 2025
Galerie Lou Babazouk
8 rue de la Loge
Matisse Méditerranée(s)
Fino al 08 Settembre 2025
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Le théorème de Kutta – Emmanuel Régent & Thomas Tison - Esposizione
Fino al 13 Settembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit
Exposition Immersive “L’Océan de Léa”
Fino al 14 settembre 2025
Centre des Congrès OcéaNice
Quai Infernet
Magnus Hirschfeld en exil
Fino al 20 Settembre 2025
Librairie Vigna
3 rue Delille
Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.
Chiuso il martedì.
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Nice, du rivage à la mer - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione
Fino al 22 Settembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite
De verre et de pierre – Chagall en mosaïque
Fino al 22 Settembre 2025
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione
Fino al 26 Settembre 2025
Musée d'Archéologie Nice - Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez
Raoul Dufy, le miracle de l’imagination
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de Préhistoire - Terra Amata
25, boulevard Carnot
Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
L’océan vivant - Esposizione
Fino al 30 Settembre 2025
Promenade du Paillon
Plassa Carlou Aubert
Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione
Fino al 19 Ottobre 2025
Musée départemental des arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Dolce Vita – Guillaume Cavalier - Esposizione
Fino al 25 Ottobre 2025
Château de Crémat
442 chemin de Crémat
Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Divers lieux de Nice
Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1
Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée
Fino al 03 Novembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite
Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema
Fino al 16 Novembre 2025
Musée National du Sport
6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera
Exposition “Dali, Divines créatures”
Fino al 23 Novembre 2025
Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux
115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly
Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda
Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
PEILLE
Domenica 24 agosto 2025 ore 21
SAINT MARTIN DE PEILLE (Hameau)
Fascination
PÉONE
Mercoledì 27 agosto 2025 ore 18
Place Thomas Guérin (Péone)
Guinguette Chic
ROQUEBILLIERE
Venerdì 22 agosto 2025 ore 21
Chapiteau de Roquebillière
GoldNBack
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Fête de la Saint-Louis
Lunedì 25 agosto da 10:30 a 18:00
Roquebrune-Cap-Martin
ROURE
Venerdì 22 agosto 2025 ore 21
Esplanade des Tilleuls
Nina Papa Quartet
SAINTE AGNES
Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès
Fino al 30 settembre 2025
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16
Village
SAINT-ANTONIN
Sabato 23 agosto 2025 ore 21
Place Georges Meyffret
Magic Moments
SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
Mercoledì 27 agosto 2025 ore 21
Place du Général De Gaulle
VINTAGE DRIVE
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
Giovedì 21 agosto 2025 ore 21
Chapiteau Place du Village
Alexandra Miller
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
Atelier KAMISHIBAI où les enfants dessinent une histoire
Giovedì 21 agosto 2025 dalle 14:30 alle 16.
Exposition “Le partage des eaux”
Médiathèque
Les végétaux au travers des 5 sens
Venerdì 22 agosto 2025 il venerdì dalle 14:30 alle 16.
Mercoledì 3 settembre 2025 il mercoledì dalle 14:30 alle 16.
Maison du Parc national du Mercantour
Quartier l'Ardon
Fête patronale de Saint Dalmas le Selvage
Da venerdì 22 a domenica 24 agosto 2025.
Le village
Place centrale
KV VERTICAL DE LA BERCHA BY UTMB
Competizione sportiva
Sabato 23 agosto 2025.
Saint-Étienne-de-Tinée
Journée des métiers anciens et des traditions
Domenica 24 agosto 2025 dalle 10 alle 17.
Place de l'église
Fête des métiers anciens
Domenica 24 agosto 2025 dalle 10 alle 17.
Place de l'église
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Exposition “Tenir le Cap” de Raphaëlle Doin
Dal 22/08 al 31/08/2025 ogni giorno dalle 11:30 alle 22.
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
Crossover Summer, Concerto
Venerdì 22 agosto 2025 il venerdì dalle 19 alle 1.
Théâtre sur la Mer
Avenue Denis Séméria
SAINT-JEANNET
Venerdì 15 agosto 2025 ore 21
Place de l'Église
Le Gop Le grand orchestre de poche
SAINT MARTIN VESUBIE
Concert – “Vertigo”
Sabato 23 agosto 2025 dalle 18 alle 21.
Place du Général de Gaulle
Exposition – « Les proverbes niçois »
Fino al 05 Settembre 2025
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
SAINT PAUL DE VENCE
Esposizione “Arte & Vita” di Barbara Hepworth
Fino al 2 Novembre 2025
Fondation Marguerite et Aimé Maeght
623 chemin des Gardettes
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
Sabato 16 agosto 2025 ore 21
Salle des Fêtes
Zine Band Orchestra
SAORGE
Festa di San Rocco
22 agosto > 25 agosto
Saorge
Conférence Animaux Totem Amérindiens
Fino al 29 Novembre 2025
Chambre d'hôtes Les Murès
Quartier des Murès
Route de La Colmiane
Saint Dalmas
SOSPEL
"Quincy Jones Parte II" Sere d'estate
Lunedì 25 agosto a 21:00
Place des Platanes
Lunedì 25 agosto 2025 ore 21
Place des Platanes
QUINCY Jones Part II
Mostra
Fino al 31 agosto
Chapelle des pénitents gris, 06380 Sospel
TENDE
Opération Bouquetin : film-débat en refuge
Giovedì 21 agosto da 21:00 a 22:00
Refuge de la Valmasque
Atelier animé : pastoralisme et domestication
Giovedì 21 agosto da 15:00 a 16:30
Maison du Parc national du Mercantour, 103 avenue du 16 septembre 1947
"Archeo-ludiquement" - Ma boîte vintage
Venerdì 22 agosto da 15:00 a 15:45
Parvis du musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Visita guidata interattiva: Sulle tracce della famiglia Lascaris
Sabato 23 agosto da 17:15 a 18:17
Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles - Bureau de Tende, 103 avenue du 16 Septembre 1947, Maison du Mercantour
Festa della Vecchia Tenda
22 agosto > 24 agosto
Place du Traou
Mostra di foto e documenti d'epoca
Fino al 31 agosto
2 Rue de France
Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles,
venue du 16 Septembre 1947
Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
TOUDON
Venerdì 22 agosto 2025 ore 21
Espace Festin
LE BAL DES COUILLONS - Cie UNTEL PRODUCTION
TOUËT-DE-L'ESCARÈNE
Venerdì 22 agosto 2025 ore 21
Place de l'Église
LES INOUBLIABLES
Sabato 23 agosto 2025 ore 21
Place de l'Église
GoldNBack
TOUËT-SUR-VAR
Sabato 23 agosto 2025 ore 21
Salle Polyvalente
FERNANDEL
TOURRETTE – LEVENS
Mostra “I Re Clown del Circo”
Fino al 21 settembre 2025
Spazio Culturale
UTELLE
Sabato 23 agosto 2025 ore 21
LE CHAUDAN (Hameau) Chapiteau
Zine Band Orchestra
VALDEBLORE
Fête Patronale de la Ste Croix à St Dalmas de Valdeblore
Festa tradizionale
Da venerdì 22 a martedì 26 agosto 2025.
Place de l'Église et les rues du village
Saint Dalmas Valdeblore
Exposition sur Turini - Esposizione
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle
La Bollène-Vésubie
VENANSON
Venerdì 22 agosto 2025 ore 21
Chapiteau
En chantant... Hommage à Michel Sardou
VENCE
Ciné Pitchouns – Les P’tits Explorateurs
Giovedì 21 agosto 2025 da 21.
Ciné Pitchouns : Les P'tits Explorateurs
A partir de 3 ans, gratuit
Passage Cahours
Salon des antiquaires
Fino al 24 Agosto 2025
Place du Grand Jardin
06140 Vence
Les 3 Grâces - Esposizione
Fino al 23 Agosto 2025
Galerie Bleue
3 descente des moulins
Sorties natures de la LPO : Chauve souris
Venerdì 22 agosto 2025 dalle 19:30 alle 21:30.
Chemin de la Sine
Libération de Vence
Mercoledì 27 agosto dalle 10 alle 18.
Expositions, hommage à la Stèle des Vençois et des Tourrettans & cérémonies
Vence
Kim Boulukos, Esposizione
Fino al 13 Settembre 2025
Chapelle des Pénitents blancs
Place Mistral
Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo” - Esposizione
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne
Étoiles grandeur nature
Fino al 19 Settembre 2025
Col de Vence
Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo”
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Exposition de l’été
Fino al 23 Novembre 2025
Citadelle et Chapelle Saint Elme
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port
VILLENEUVE-LOUBET
Martedì 26 agosto 2025 ore 21
Jardin du Pôle Culturel Auguste Escoffier
SYMPATHY