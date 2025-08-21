Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

Festival pyromélodique - Il 21 & 24 agosto - Antibes & Juan-les-pins - In programma:il 21 agosto alle 22:00 nella baia di Juan-les-Pins

il 24 agosto alle 22:00 lungo la strada costiera tra il Fort Carré e le spiagge della Brague

Braderie des commerçants d'Antibes - Dal 21 al 24 agosto - Vieille Ville - Antibes

Diversi

L'art de rue accompagne votre été - Il 22 agosto - Vieille Ville - Antibes

Tournoi des ombrelles squash - Dal 25 al 28 agosto - Riviera Squash Antibes – Antibes - stage enfants d’été

Activités nature bien être forme 06 - Camp Aventure ados - Dal 25 al 30 agosto

Stages sportifs – Fino al 30 agosto

Soirée blanche de la fontonne - Il 30 agosto - Place Jean Aude - Antibes

Teatro

Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

Mary Curry-Poppyns et la forêt des 5 sens - Il 30 & 31 agosto ore 15

Mostre – Esposizioni

Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes

Winter / parker - Fino al 31 agosto - Casemate Comte – Antibes

Opale en folie - Fino al 31 agosto - Casemate 19 – Antibes

Empreintes - Fino al 31 agosto - Casemates 25 e 26 – Antibes

L’objet du moment : un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’Archéologie – Antibes

Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A.Camus – Antibes

Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes

Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman

Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes

Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes

Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur - Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese – 26 agosto ore 9,30

Vecchia Antibes in inglese – 27 agosto ore 9,30

Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti – 25 agosto ore 9,30

Tour gastronomico – 21 & 28 agosto ore 9,30

Scoprire le arti e i mestieri - 22 agosto dalle 16 alle 18,30