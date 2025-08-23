Ultimi giorni per visitare “Couleurs!” al Grimaldi Forum Monaco

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano soltanto pochi giorni alla chiusura di “Couleurs! Chefs-d'œuvre du Centre Pompidou”, la grande esposizione che ha animato l’estate al Grimaldi Forum Monaco. L’appuntamento, che ha riscosso un successo straordinario sin dalla sua apertura lo scorso luglio, si concluderà il 31 agosto 2025, offrendo ancora pochi giorni di tempo agli appassionati d’arte per vivere un’esperienza immersiva unica.

La mostra, curata da Didier Ottinger, propone un percorso sensoriale e visivo attraverso capolavori provenienti dal Centre Pompidou di Parigi, accompagnando il visitatore in un viaggio tra emozioni, forme e tonalità che hanno segnato la storia dell’arte contemporanea.

Visite guidate ed esperienze speciali

Per chi desidera approfondire, il Grimaldi Forum offre diverse formule:

Visite guidate pubbliche : ogni giovedì e domenica alle 10:30, 14:30 e 17:00 (su prenotazione, massimo 25 partecipanti, costo aggiuntivo di 10€).

: ogni giovedì e domenica alle 10:30, 14:30 e 17:00 (su prenotazione, massimo 25 partecipanti, costo aggiuntivo di 10€). Visite private : prenotabili tutti i giorni, in francese o inglese, per gruppi fino a 25 persone (tariffa fissa di 370€ più ingresso).

: prenotabili tutti i giorni, in francese o inglese, per gruppi fino a 25 persone (tariffa fissa di 370€ più ingresso). Visite esclusive: l’opportunità più suggestiva, che consente di accedere all’esposizione dopo la chiusura serale, con guida dedicata e possibilità di abbinare un drink o cocktail privato. Questa formula, disponibile ogni sera tranne il giovedì, prevede un massimo di otto partecipanti e un costo di 1800€, comprensivo del catalogo della mostra.

Informazioni pratiche

Grimaldi Forum Monaco – Espace Ravel, 10 avenue Princesse Grace

Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con apertura serale il giovedì fino alle 22:00.

Biglietto intero: 14€ (gratuito per i minori di 18 anni).

Mostra accessibile alle persone con disabilità, con tariffa ridotta di 14€ estesa anche a un accompagnatore.

Per garantire la conservazione ottimale delle opere, la temperatura è mantenuta fresca: i visitatori sono invitati a portare con sé una leggera giacca.

Un video con una visita guidata express di Didier Ottinger è disponibile online, per offrire un assaggio a chi non ha ancora deciso di andare o per chi desidera rivivere l’esperienza con un nuovo sguardo.

Con l’avvicinarsi della chiusura, cresce l’attesa e la curiosità di chi non vuole perdersi uno degli eventi culturali più significativi dell’estate monegasca. La corsa ai biglietti è già iniziata: l’appuntamento con “Couleurs!” si concluderà definitivamente domenica 31 agosto 2025.