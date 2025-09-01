 / Eventi

Eventi | 01 settembre 2025, 10:00

Crossover Festival 2025, musica e cultura invadono Nizza

Dal 3 al 6 settembre tornano gli “X-tras”: cinema all’aperto, feste in spiaggia e laboratori per bambini in attesa della 16ª edizione del festival.

Crossover Festival 2025, musica e cultura invadono Nizza

In attesa della 16ª edizione del Crossover Festival, in programma il 5 e 6 settembre al 109, Nizza si prepara a vivere una serie di eventi collaterali che animeranno la città dal 3 al 6 settembre. Gli “X-tras”, come sono stati ribattezzati, trasformano porti, spiagge e spazi culturali in palcoscenici diffusi per scoprire la città in una veste nuova.

Il via sarà mercoledì 3 settembre con il cinema all’aperto al Port de Nice: sul quai de la Douane verrà proiettato gratuitamente Do the Right Thing di Spike Lee, film cult ambientato in una torrida giornata a Brooklyn dove tensioni sociali e razziali esplodono in dramma.



Giovedì 4 settembre sarà la volta dell’Opening Party sulla spiaggia dell’Hôtel Amour. A infiammare la serata ci penserà il collettivo Maraboutage, che porterà sonorità house e ritmi solari fino a notte fonda.

Spazio poi ai più piccoli con il Crossover Kids, in programma venerdì 5 e sabato 6 settembre alla Micro-Folie 06, centro culturale digitale gratuito promosso dal Dipartimento delle Alpi Marittime.

Laboratori creativi, giochi, quiz, Fablab e avvicinamenti alle musiche elettroniche offriranno due giornate di divertimento e scoperta ai giovani curiosi, in un ambiente pensato per coniugare arte, cultura e innovazione.

Un assaggio variegato, dunque, di ciò che il Crossover Festival porta da sempre: musica, energia e contaminazioni culturali capaci di coinvolgere tutta la città.


Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium