“Genèse”: il viaggio visionario di Anca Sonia a Saint-Jean-Cap-Ferrat

Un dialogo costante tra potenza e delicatezza, tra realismo e mito: è questo il cuore di “Genèse”, la nuova mostra dell’artista Anca Sonia in programma a Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Dal 5 al 14 settembre 2025, l’Espace Neptune ospita un’esposizione che invita il pubblico a immergersi nell’universo figurativo dell’artista, popolato da cavalli, tori e creature mitologiche, simboli di un’umanità trasfigurata.



Le opere di Anca Sonia non si limitano a una rappresentazione naturalistica: al centro della sua ricerca c’è il Movimento, inteso come forza vitale e fondamento stesso dell’esistenza.

Linee dal carattere quasi arcaico si intrecciano con un’espressività raffinata, conferendo ai soggetti una presenza al tempo stesso solida e impalpabile. Così, il muscolo diventa poesia, l’impeto si fa sussurro.



La mostra si distingue anche per la dimensione intima e partecipativa: oltre all’esposizione, l’artista propone infatti un vero e proprio “making-of” del suo lavoro, svelando al pubblico il processo creativo che accompagna la nascita delle sue opere.



L’inaugurazione è fissata per giovedì 4 settembre alle 18. L’ingresso è libero.



Info pratiche: