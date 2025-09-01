Metal Up the Opera: quando il metal incontra l’opera a Nizza

Un festival che abbatte le barriere tra generi musicali e sorprende il pubblico con un connubio inaspettato: è Metal Up the Opera, in programma sabato 6 settembre 2025 alle ore 20 all’Opéra Nice Côte d’Azur.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna a far dialogare il metal melodico e la musica classica nel cuore di uno dei luoghi simbolo della tradizione culturale nizzarda.



La festa inizierà già dal pomeriggio sul parvis dell’Opera, con DJ set e concerti che animeranno l’attesa.

Tra gli ospiti più attesi spiccano i greci Septicflesh, nome di riferimento internazionale del death metal sinfonico, affiancati dai francesi Heart Attack e dalle band locali Alzema e Arnus, quest’ultimo anche autore dell’affiche ufficiale del festival.



Nato da un’idea del gruppo Heart Attack e di Bertrand Rossi, il progetto è rapidamente diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica estrema e non solo.

“Un festival di metal in un’opera? Improbabile, ma non impossibile”, ha scritto Actu.fr. E la stampa specializzata ha sottolineato l’energia e l’entusiasmo che questa formula ha saputo sprigionare, trasformando l’Opera in un palcoscenico insolito e vibrante.



I biglietti sono in vendita a partire da 25 euro (gratuito per i minori di 12 anni) presso i circuiti abituali e sul sito www.imagoproduction.com





