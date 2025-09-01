Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di settembre (Foto)

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.





Questo il programma del mese di settembre 2025

Les incontournables

Vieux-Nice - Testimone della Storia ed erede delle tradizioni – Ogni martedì alle 14,30 e ogni venerdì alle 9,30 – Appuntamento: Centre du Patrimoine - Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly;

Quand Nice invente la Riviera: ogni giovedì alle 9,30 – Appuntamento: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly.



Les visites de sites

In compagnia di una guida e di un conferenziere

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16. Mercoledì 3 settembre ore 14. Prenotazioni al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr.

Les vagabondes

EXPO -115°5, La Baie des Anges et L'évolution du paysag e – Visita della mostra : tutti i lunedì alle 9,30. Ritrovo: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

Le quartier du port – Ogni martedì alle 9,30 – Appuntamento davanti alla statua di Charles-Félix, square Guynemer



Le quartier du port – Finestra marittima del Piemonte - Ritrovo: square Guynemer. Ogni martedì ore 9,30



Mont-Boron – Ogni giovedì alle 9,30 – Appuntamento alla terrazza panoramica del point de vue du Mont-Boron - Boulevard du Mont Boron - Bus 30, arrêt Miramar



Les profondeurs de la Prom' - Appuntamento sul Quai Rauba-Capèu, davanti a #IlOVENICE – Ogni venerdì alle 9,30.



Nice et Matisse – I luoghi ai quali era affezionato e quelle che influenzarono la sua arte. Giovedì 4 settembre 2025 ore 14 – Il percorso debutta in centro e termina con una veloce visita al Musée Matisse. Spostamenti in autobus delle linee pubbliche. Il biglietto è a carico del visitatore.





Il Bellandarium

Dalla sua posizione privilegiata, la torre Bellanda offre una delle più belle vedute sulla Baia degli Angeli e racconta la storia millenaria della collina del Castello. Nuovi orari di apertura

Aperto il martedì, mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il giovedì dalle 9:00 alle 12:30. Appuntamento a Montée Lesage, collina del Castello.

Gli orari di apertura dei nostri siti possono subire variazioni. Grazie per la comprensione.

Il Bellandarium e la cripta archeologica ospitano la mostra Nissa Briqua, quando i Savoia proteggevano il porto di Nizza. Un'esposizione da scoprire in famiglia.



La Diacosmie

Ingresso dell’edificio, 8 avenue Claude-Debussy. Centro di produzione dell’Opéra Nice Côte d’Azur. L’edificio ospita le attività legate alla creazione degli spettacoli (scenografie, costumi, prove), lo stoccaggio e una seconda sala di rappresentazione. Martedì 23 settembre 2025, ore 10.





Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice -

Telefono 04 92 00 41 90 -

Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

Normale 6 euro

Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili).





