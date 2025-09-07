F1. Spettacolo a Monza, vince Verstappen davanti alle McLaren. Quarto Leclerc

I primi tre giri al cardiopalma, un podio meraviglioso anche senza piloti vestiti di rosso: Monza regala come ogni anno grandi emozioni agli appassionati di Formula 1.

Vince Max Verstappen, dopo la pole e una bellissima battaglia nei primi giri con le due McLaren, a cui si invita anche Charles Leclerc: il monegasco sfodera una delle sue prestazioni di cuore mantenendo per alcuni giri la terza posizione su Piastri, ma alla lunga deve cedere i sogni di podio. Ferrari che, con Leclerc quarto e Hamilton sesto, massimizza il risultato di giornata tenendo a distanza Mercedes nel mondiale costruttori (Russel quinto, bene Kimi Antonelli, nono e in ripresa dopo un periodo di crisi).

Una gara stranissima per quanto riguarda performance e gestione gomme: i primi si fermano praticamente tutti oltre la metà gara, dopo essere partiti con le medie optano per un passaggio alle hard, mentre i due McLaren montano le soft: il box rallenta Norris per un problema al suo pit stop, e chiede a Piastri di ridare la posizione al compagno che prima della sosta era davanti: un modo elegante per non interferire nella lotta per il titolo piloti, con grande sportività dell'australiano leader della classifica generale. In sostanza,anche con strategie diverse, nessuno è riuscito a trarre un vero vantaggio sugli altri.

A Ferrari oggi era difficile chiedere di più: su un altro circuito si sarebbe parlato di risultato massimizzato, ma è chiaro che un po' di delusione per non aver visto almeno un pilota in rosso sul podio, anche sul gradino più basso, non può non esserci.