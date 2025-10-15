Monaco celebra l’eccellenza olearia: il 23° Concorso Internazionale AVPA premia i sapori dell’Emisfero Sud

Un evento internazionale nel cuore di Monaco

L’AVPA – Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles – invita appassionati, giornalisti e professionisti del settore gastronomico a un incontro d’eccezione: il Jury Gastronomique del 23° Concorso Internazionale “Les Huiles du Monde” – Édition Hémisphère Sud, che si terrà giovedì 23 ottobre 2025, dalle 10:00 alle 12:00, presso il raffinato ristorante La Table d’Élise (2 Rue du Portier, Monaco).

Questo appuntamento prestigioso rappresenta un momento privilegiato di confronto tra esperti e amanti dell’olio di qualità, offrendo l’opportunità di scoprire e valorizzare prodotti unici provenienti dai terroir più sorprendenti dell’emisfero sud.

Alla scoperta di oli rari e straordinari

Durante la sessione, i membri della giuria e i rappresentanti dell’AVPA presenteranno una selezione di oli d’oliva e oli gastronomici di carattere, frutto di un savoir-faire autentico e di una cultura agricola profondamente radicata nei paesi di origine.

L’obiettivo è promuovere una diversità sensoriale e territoriale ancora poco conosciuta in Europa, ma ricca di potenziale gastronomico.

I partecipanti potranno inoltre incontrare e intervistare i grandi chef coinvolti nell’evento, condividendo esperienze e prospettive sulla valorizzazione dei prodotti agricoli d’eccellenza.

Un tributo al gusto e alla cultura dei produttori

Il Jury Gastronomique dell’AVPA è molto più di una competizione: è una celebrazione delle storie, delle tradizioni e della passione che si celano dietro ogni olio.

Ogni edizione contribuisce a far emergere produttori artigianali di talento, portando alla ribalta sapori rari e sorprendenti, espressione di territori lontani ma uniti da un’unica filosofia: la qualità.

Un invito a partecipare

L’AVPA sarà lieta di accogliere giornalisti, operatori e amanti dell’olio desiderosi di raccontare e vivere da vicino questa esperienza internazionale.

La partecipazione è su invito, e si consiglia di confermare la propria presenza via e-mail all’indirizzo: ksenia.hleap@avpa.fr

Per ulteriori informazioni:

+33 7 81 86 30 70

www.avpa.fr

Un’occasione imperdibile per scoprire le eccellenze olearie del mondo, nel cuore del Principato di Monaco.