Il Grimaldi Forum Monaco entra nel vivo dell’autunno: sport, innovazione e nuove prospettive per il centro congressi più premiato del mondo

Un autunno all’insegna dello sport e dell’eccellenza

Dopo un anno costellato di successi, il Grimaldi Forum Monaco si prepara a vivere un finale di stagione ad alta intensità.

Ottobre è il mese in cui il centro congressi monegasco, fresco del suo 25° anniversario, accoglie due tra gli eventi più attesi nel panorama sportivo mondiale: SPORTEL Awards (19–21 ottobre) e SPORTEL Monaco (20–22 ottobre).

Due manifestazioni complementari che, da anni, fanno di Monaco un punto di incontro privilegiato tra sport, media e innovazione tecnologica.

SPORTEL Awards: le immagini più emozionanti dello sport mondiale

Dal 19 al 21 ottobre, il Grimaldi Forum ospita gli SPORTEL Awards, l’evento che celebra le immagini sportive più spettacolari dell’anno, premiando le produzioni audiovisive che hanno saputo catturare l’essenza dello sport in tutte le sue forme.

La cerimonia, tra le più prestigiose nel suo genere, riunisce atleti, registi, broadcaster e fan in un dialogo diretto tra campioni e pubblico.

Oltre ai riconoscimenti, il programma include proiezioni, incontri e momenti dedicati ai valori dello sport e alla sua capacità di unire le persone attraverso le emozioni.

SPORTEL Monaco: dove nasce il futuro dei media sportivi

Dal 20 al 22 ottobre, sarà poi la volta di SPORTEL Monaco, il grande mercato internazionale dedicato ai diritti dei media sportivi e alle tecnologie che ridisegnano l’industria dello sport.

Professionisti del settore, investitori e innovatori provenienti da tutto il mondo si riuniscono nel Principato per esplorare nuove opportunità e tendenze: dalla realtà aumentata alla trasmissione immersiva, dalle startup “sportstech” ai nuovi modelli di distribuzione dei contenuti.

Un appuntamento che conferma il ruolo del Grimaldi Forum come crocevia globale per il networking e l’innovazione.

Un anno di traguardi e riconoscimenti

Il 2025 è stato un anno storico per il Grimaldi Forum, insignito a settembre del prestigioso M&IT Award d’Oro come “Miglior centro congressi internazionale”.

Un riconoscimento che sottolinea la qualità dei servizi, la sostenibilità delle sue infrastrutture e la capacità di attrarre eventi di primissimo livello.

Grazie alla recente estensione degli spazi e a un impegno ambientale costante, il Forum è oggi in grado di offrire esperienze su misura, tecnologicamente all’avanguardia e perfettamente in linea con le esigenze del mercato globale.

Uno sguardo al 2026: business, arte e scienza in arrivo

Il Grimaldi Forum guarda già al futuro con un’agenda 2026 particolarmente ricca.

Tra i primi appuntamenti in calendario figurano la Biennale Monégasque de Cancérologie (27–30 gennaio), il Forbes Travel Guide Summit (26 febbraio), il World Congress of Aesthetic & Anti-Aging Medicine (AMWC) (26–28 marzo) e la prestigiosa Art Monte-Carlo (28 aprile – 1° maggio).

Una programmazione che conferma la vocazione internazionale e multidisciplinare del centro: un luogo dove scienza, cultura e business si incontrano nel segno dell’eccellenza.

Conclusione: il futuro dell’evento è già qui

Con 25 anni di storia alle spalle e un futuro proiettato verso la sostenibilità e l’innovazione, il Grimaldi Forum Monaco continua a imporsi come uno dei poli congressuali più dinamici d’Europa.

Tra riconoscimenti internazionali, eventi di altissimo profilo e una visione green sempre più concreta, il Forum consolida il suo ruolo di ambasciatore dell’eccellenza monegasca nel mondo — dove ogni incontro diventa un’occasione per costruire il domani.